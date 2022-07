Internacional x América-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques Coelho quer se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto Colorado busca entrar na briga pelo G-4

Nesta segunda-feira, 11 de julho, Internacional x América-MG se enfrentam pelo encerramento da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Para a partida, Mano Menezes não deverá contar com o lateral-direito Bustos e o meio-campista Alan Patrick, que saíram sentindo contra o Colo Colo-CHI no meio da semana, e, possivelmente, serão preservados. Outa ausência é o centroavante Matheus Cadorini, expulso ante o Ceará, pela última rodada do Brasileirão.

Enquanto isso, Vagner Mancini terá dificuldades para escalar o América-MG, principalmente no setor ofensivo. Wellington Paulista, Everaldo e Aloísio estão lesionados e não devem ser utilizados. Os outros desfalques ficam por conta de Éder e Henrique Almeida, que cumprirão suspensão automática, pelo acúmulo de cartões amarelos.

Por outro lado, o duelo também contará com alguns retornos. No Coelho, o lateral-direito Patric volta, após suspensão. Já o Colorado volta a contar com o volante Edenilson, por exemplo, que foi poupado no último jogo, pela competição nacional.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

INTERNACIONAL X AMÉRICA-MG

Data: 11 de julho de 2022

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)

Árbitro de vídeo – VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde assistir: SporTV, Premiere

Onde acompanhar: Tempo real LANCE!, Rádio Itatiaia, Rádio Super FM

INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

Daniel; Heitor, Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Pedro Henrique e Taison; Alemão

Desfalques: Matheus Cadorini (suspenso), Alan Patric e Bustos (desgaste muscular)

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Cavichioli; Patric, Luan Patrick, Germán Conti e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Índio Ramírez e Alê; Felipe Azevedo e Pedrinho.

Desfalques: Éder, Henrique Almeida (suspensos), Everaldo, Wellington Paulista e Aloísio (lesionados)

