Internacional visita o lanterna Coritiba para manter o embalo no Brasileirão

Depois de mais de dez dias sem jogos, por conta da Data Fifa, o Internacional volta a campo nesta quinta-feira focado em manter o embalo no Campeonato Brasileiro. Vindo de três jogos sem derrota, com duas vitórias e um empate, o time gaúcho visita o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 20h, pela 11ª rodada. O adversário, ao contrário, ainda busca a primeira vitória na competição.

Atualmente, o Internacional aparece na décima colocação com 14 pontos. Três atrás do arquirrival Grêmio, que tem 17 e como primeiro time dentro do G6. Já o Coritiba vive um momento completamente diferente. Na lanterna, o clube paranaense conseguiu somar apenas quatro pontos em dez jogos disputados.

O técnico Mano Menezes conta com uma novidade para escalar o Internacional. Trata-se do volante Johnny, que estava atuando pela seleção dos Estados Unidos, que conquistou a Liga das Nações da Concacaf. Ele voltou nesta terça-feira para o Brasil e, por isso, não tem presença confirmada entre os titulares.

Caso não tenha condições físicas de atuar, Gustavo Campanharo deve continuar entre os titulares ao lado de Rômulo. O zagueiro Gabriel Mercado também está de volta após se recuperar do desgaste físico durante essa pausa. Por outro lado, Rodrigo Moledo está suspenso e Gabriel, Aránguiz, De Pena e Maurício seguem entregues ao departamento médico. Na parada da competição, a comissão técnica priorizou o preparo físico, reforçado pela contratação do fisicultor Flávio de Oliveira, que trabalhou no clube na temporada passada. Ele substitui a Jean Carlo Lourenço, que foi demitido após uma sequência de derrotas e de críticas ao condicionamento do time.

O técnico Antônio Carlos Zago, que recentemente recusou uma proposta do futebol mexicano para seguir no Coritiba, deve fazer algumas mudanças no Coritiba na esperança de tirar o time dessa situação incômoda e, enfim, desencantar no Brasileirão. “Já fizemos bons jogos e não vencemos, mas acho que está na hora da maré virar”, disse Zago, ainda prestigiado no cargo.

Por isso, ele deve promover mudanças em todos os setores. Na defesa, Bruno Viana e Kuscevic estão de volta após cumprirem suspensão. O primeiro deve começar a partida no banco de reservas, enquanto o outro fará dupla titular com Dombroski, recuperando a titularidade que foi de Jean Pedroso.

No meio-campo, o volante Liziero é baixa após sofrer uma lesão no joelho contra o Santos. Com isso, a tendência é que Júnior Urso entre no meio-campo. Andrey corre por fora. Já o ataque será o mesmo que vinha atuando com Moreno, Robson e Alef Manga.

