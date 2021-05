Internacional vence o Olimpia fora de casa e volta a ser líder do grupo B O gol da vitória do Colorado foi marcado por Yuri Alberto, que ainda foi expulso minutos depois

Em pleno estádio Manuel Ferreira, em Assunção, pela 5ª da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Internacional venceu o Olimpia pelo placar de 1 a 0, gol de Yuri Alberto, no segundo tempo. Com o resultado, o Colorado assume a liderança do Grupo B, com 9 pontos. O Deacno, por conta do saldo de gols, é o lanterna da chave com 6.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Always Ready, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Olimpia recebe o Deportivo Táchira, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção. Ambas as partidas serão disputadas às 19h, no dia 26 de maio.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

OLIMPIA COMEÇA PRESSIONANDO

Os primeiros minutos de partida em Assunção foram do Olimpia. O time paraguaio foi para cima do Internacional e conseguiu criar uma boa chance para marcar logo no início. Aos 6 minutos, Recalde recebeu ótimo passe, mas faltou tranquilidade para o atacante quando esteve cara a cara com o goleiro Marcelo Lomba, que saiu rápido e fez a defesa.

INTERNACIONAL TOMA CONTA DO JOGO, MAS FINALIZA POUCO

Após o início de pressão do Decano, o Colorado rapidamente tomou conta do jogo e teve, ao longo de todo o primeiro tempo, muito mais a posse da bola. Entretanto, o Internacional assustou muito pouco o Olimpia. A única chance de perigo aconteceu aos 9 minutos. Palacios levantou a bola na área, Galhardo subiu bem, mas a cabeçada saiu pela linha de fundoç

NO CONTRA-ATAQUE, O OLIMPIA VOLTA A ASSUSTAR

Apesar de ter sido dominado ao longo de toda a primeira etapa, o Olimpia conseguiu criar outra boa chance quase no fim da etapa inicial. Estigarribia deu belo passe para o lateral-esquerdo Iván Torres, que entrou nas costas da zaga e bateu, só que ele pegou muito embaixo da bola e perdeu uma ótima oportunidade.

SEGUNDO TEMPO

INTERNACIONAL CONTROLA PARTIDA; JOGADOR DO OLIMPIA É EXPULSO

O Internacional voltou para o segundo tempo como jogou toda a primeira etapa. O Colorado ficou mais com a posse de bola, controlou o jogo, pressionou bastante, mas quase não assustou nos primeiros 15 minutos.

Mas aos 20 minutos, um lance mudou o jogo. Edenílson recebeu passe na entrada da área e chutou, a bola explodiu no braço de Salcedo. O árbitro não teve dúvida e expulsou o defensor do time paraguaio.

INTERNACIONAL CRESCEU NO JOGO, MARCOU O GOL E VENCEU A PARTIDA

Com um jogador a mais, o Internacional cresceu na partida, foi para cima do Olimpia e perdeu várias chances de gol. O goleiro Aguilar defendeu as finalizações de Victor Cuesta, Mauricio e Yuri Alberto e evitou que o Colorado abrisse o placar.

Mas, aos 37 minutos, não teve jeito. Moisés cruzou a bola, Marcos Guilherme escorou para Yuri Alberto, que dominou girou e bate para fazer: 1 a 0 para o Internacional.

No fim do jogo, ainda teve tempo para Marcelo Lomba salvar o Internacional com uma grande defesa e Yuri Alberto, após disputa de bola, ser expulso.

