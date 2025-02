Internacional vence Monsoon e vai ter vantagem nas semifinais do Gaúcho diante do Caxias

O Internacional fechou a fase de grupos do Campeonato Gaúcho vencendo por 2 a 0 o Monsoon, nesta sábado, no Beira-Rio, pela oitava rodada. Ainda invicto, o Colorado terminou na liderança do Grupo B, com 20 pontos, e também com a melhor campanha, porque o Grêmio liderou o Grupo A, com 17, e o Juventude liderou o Grupo C, com 19 pontos.

Nas semifinais, o Internacional vai enfrentar o Caxias, segundo melhor colocado geral com 14 pontos. Serão dois jogos, com o Inter tendo a vantagem de decidir em casa. A outra semifinal será entre Juventude e Grêmio, com o segundo jogo sendo decidido em Caxias do Sul.

Antes mesmo do início do jogo, a chuva forte já preocupava. O jogo começou com várias poças de água no gramado, tanto que acabou paralisado aos sete minutos. Os times voltaram para os vestiários e o jogo recomeçou 23 minutos depois.

Logo que a bola rolou, o Inter foi ao ataque e Valencia acabou derrubado pelo goleiro Max: pênalti. Na cobrança, aos 31 minutos, Borré chutou no meio do gol à meia altura e Max conseguiu espalmar. A defesa aliviou.

O curioso é que o gol saiu no minuto seguinte. Carbonero fez o cruzamento da esquerda e Borré ajeitou para trás. Bruno Henrique bateu de primeira, surpreendendo Max que viu a bola entrar no seu canto direito.

Aos 36 minutos, de novo Carbonero foi lançado em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou na direção da pequena área. O zagueiro Marcos Arthur tentou cortar, mas a bola bateu em sua barriga e entrou: 2 a 0.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Colorado ainda temia por uma reação adversária. Mas mantinha total domínio em campo, tanto que chegou a balançar as redes aos 18 minutos, num chute cruzado de Bernabei. O VAR acionou o árbitro e indicou impedimento de Enner Valencia, o que invalidou o gol.

Com o ‘jogo em mãos’, o Internacional tirou o pé e passou a tocar a bola para deixar o tempo passar, diante de um adversário sem nenhum poderio ofensivo. A vitória já estava garantida.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 MONSOON

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Ronaldo e Bruno Henrique (Thiago Maia); Vitinho, Carbonero (Yago Noal), Enner Valencia (Lucca) e Borré (Wanderson). Técnico: Roger Machado.

MONSOON – Anderson Max; João Garcia, Sidnei (Itaqui), Marcos Arthur (Adryel) e Jeder; Jhonata e Carlos Maia; Tony Júnior (Cris Magno), Leandro (Léo Bahia), Tomi Montefiori (Otávio) e Jarro Pedroso. Técnico: Guilherme Weisheimer.

GOLS – Bruno Henrique, aos 31, e Marcos Arthur (contra), aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Henrique (Internacional). Carlos Maia (Monsoon).

ÁRBITRO – Roger Goulart.

RENDA – R$ 443.847,00.

PÚBLICO – 18.394 torcedores.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).