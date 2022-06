Internacional vence Goiás e se firma no G4 do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Internacional venceu o Goiás por 2 a 1, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Edenilson e Alan Patrick marcaram; Da Silva descontou. Com o resultado, o Colorado subiu momentaneamente à 3ª posição, com 21 pontos. Já o Esmeraldino fica em 15º, com 14.





Inter venceu fora de casa (Foto: Divulgação/Ricardo Duarte/SC Internacional)

LÁ E CÁ!

Querendo se firmar no G-4, o Internacional pressionou bastante, começando bem. Na marcação pesada, não demorou muito para que o Colorado saísse na frente do placar. Logo aos 7, o time apareceu pela ponta esquerda do ataque. Moisés cruzou rasteiro e encontrou Edenilson, que balançou as redes da Serrinha.

Em vantagem após o gol, a equipe de Mano Menezes recuou e fez com que o Goiás propusesse mais na partida. O Esmeraldino cresceu no jogo e deu trabalho para o goleiro Daniel. Da Silva, aos 30, teve a melhor chance. No entanto, o arqueiro colorado espalmou. O empate saiu aos 40, com uma cabeçada de Da Silva, após escanteio cobrado por Elvis.

PRESSÃO!

O jogo voltou do intervalo ainda mais movimentado. Logo no primeiro minuto, o Internacional ficou novamente na frente do placar. Na jogada, a bola sobrou na linha de fundo com David, que cruzou e encontrou Alan Patrick, que mandou para o fundo das redes. Depois disso, o jogo acabou ficando bastante truncado.

Apesar de não criar chances de perigo, o Goiás seguiu na pressão. Enquanto isso, o Inter voltou ao erro inicial e começou a recuar. O time esmeraldino pouco conseguiu chegar com perigo. Pelo contrário, o Colorado assustou com Alemão e Maurício, mas Tadeu evitou.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 2 INTERNACIONAL

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data e hora: 15/06/2022 – 20h30 (de Brasília)

Público: 8.892 torcedores

Renda: R$ 233.520,00

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Moisés, Daniel e Liziero (Internacional); Matheus Sales, Renato Junior, Reynaldo e Luan Dias (Goiás)

Cartões vermelhos:

GOLS: Edenilson, aos 7’/1°T (0-1); Da Silva, aos 40’/1°T (1-1); Alan Patrick, aos 1/2ºT (1-2)

GOIÁS (Técnico: Jair Ventura)

Tadeu; Reynaldo (Pedro Junqueira, aos 32’/2ºT), Da Silva e Caetano; Diego, Matheus Sales (Auremir, aos 0’/2°T), Caio (Luan Dias, aos 27’/2°T), Elvis e Dadá Belmonte; Vinicius (Vitor Hugo, aos 47’/2°T) e Pedro Raul (Renato Junior, aos 0’/2ºT).

INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

Daniel; Bustos (Rodrigo Moledo, aos 40’/2ºT), Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny (Liziero, aos 23’/2ºT), Edenílson, Alan Patrick (Maurício, aos 23’/2°T) e Wanderson (Pedro Henrique, aos 35’/2ºT); David (Alemão, aos 24’/2°T).

