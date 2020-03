Internacional vence Brasil de Pelotas com gols de Patrick e lidera grupo

Com dois gols de Patrick, o Internacional conquistou a sua primeira vitória do segundo turno do Campeonato Gaúcho ao derrotar o Brasil de Pelotas por 2 a 0, neste domingo, no Beira-Rio, pela segunda rodada. O resultado levou o time à liderança do Grupo A, com quatro pontos, deixando o do Brasil de Pelotas em quinto do B, com três.

Apesar de atuar com reservas, o Internacional foi muito superior e só não abriu o placar no primeiro tempo muito pela atuação do goleiro Matheus Nogueira, que fez excelentes defesas. A primeira em arremate de Nonato, que recebeu de Patrick e chutou. O goleiro foi salvar.

Matheus Nogueira voltou a brilhar em chute de Patrick pela esquerda, e operou um milagre na tentativa de Gustavo, em um lance à queima-roupa. O atacante foi muito participativo, inclusive, no primeiro tempo, mas a bola insistiu em não entrar.

No segundo tempo, o Brasil saiu mais para o jogo, mas sofreu um grande baque quando Matheus Nogueira, até então o principal destaque da partida, sentiu uma lesão e precisou ser substituído por Rafael Martins.

Aos 16 minutos, quatro depois da saída do goleiro, Saravia cruzou na medida para Patrick, que cabeceou para o fundo das redes. O segundo quase veio na sequência. Gustavo recebeu de Thiago Galhardo e testou firme na trave.

No entanto, Patrick ainda colocou números finais no duelo aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio de Marcos Guilherme, ele ganhou da defesa para acertar mais um cabeceio, encerrando qualquer chance de reação da equipe de Pelotas na partida.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o São José no domingo, às 19 horas, no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Brasil recebe o Ypiranga no Bento Freitas, em Pelotas.