Internacional vai completo até Goiânia para evitar riscos no Brasileiro

Enquanto vive um grande momento na Copa Libertadores, competição na qual já garantiu presença nas semifinais diante do Fluminense, o Internacional ainda sofre atrás de pontos no Campeonato Brasileiro. Neste sábado vai enfrentar o Goiás, a partir das 16h, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 22ª rodada. Este duelo coloca frente a frente dois times que estão tentando deixar a parte baixa da tabela e promete esquentar a luta contra a zona do rebaixamento.

Com expectativa de buscar o título na Copa Libertadores, o Internacional viu o seu desempenho cair no Brasileirão. Estacionou nos 25 pontos e está em 14º lugar. Em caso de derrota, o clube gaúcho pode se aproximar dos times que estão lutando contra o rebaixamento. A última vitória pelo Brasileirão aconteceu no dia 25 de junho, contra o América-MG por 2 a 1 na distante 12ª rodada. O jejum de vitórias já dura nove jogos.

O técnico Eduardo Coudet e o goleiro Sergio Rochet estão de volta. Eles cumpriram suspensão no empate por 0 a 0 diante do Flamengo na rodada anterior no Maracanã. O time não poderá contar com o zagueiro Vitão, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e está afastado dos gramados. O espanhol Hugo Mallo, que é lateral-direito, deve continuar improvisado como já aconteceu na vitória consagradora sobre o Bolivar-BOL, por 2 a 0.

Apesar das repetidas declarações de que a Libertadores é a prioridade, desta vez, ele vai escalar força máxima porque vê a necessidade de somar pontos importantes para atingir uma posição melhor na tabela, onde não possa correr riscos.

Com 24 pontos, o Goiás terminou bem o primeiro turno, mas precisa voltar a ter uma sequência positiva. Atualmente, o time está em 15º lugar, com uma distância de três pontos para o Santos, primeiro time na zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, foram três empates e duas vitórias.

Para o jogo, o Goiás pode ter uma mudança no meio de campo. Existe uma disputa aberta entre Willian Oliveira, Higor Meritão e Raphael Guzzo por uma vaga. Mesmo sem perder há sete jogos, o técnico Armando Evangelista manteve a cautela para falar sobre o confronto.

“Tudo me preocupa no adversário porque estamos falando de uma equipe que está na semifinal da Libertadores. Um time para estar na semifinal da Libertadores precisa ser muito competente e com valores individuais fantásticos. Basta olharmos individualmente para os valores que o Inter tem. Não duvidamos do grau de dificuldade que vamos ter”, disse o treinador.

