Internacional vai até Salvador para encarar o lanterna Vitória e tentar subir na tabela

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2024 - 5:30 Para compartilhar:

O Internacional tem uma boa oportunidade de subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando vai até Salvador (BA) enfrentar o lanterna Vitória, às 16 horas, pela nona rodada.

Com 11 pontos, o Internacional tem dois jogos a menos e por isso está distante dos primeiros colocados. Do outro lado está o Vitória, único time que ainda não venceu. O rubro-negro baiano amarga a lanterna, com apenas três pontos.

Ainda sem ganhar no comando do Vitória – duas derrotas e dois empates -, Thiago Carpini vai apostar na manutenção do time que empatou com o Juventude, por 1 a 1, em Caxias do Sul (RS). Liberados pelo departamento médico, os atacantes Iury Castilho e Mateus Gonçalves ficam à disposição.

“O jogo em casa é outra ideia. Pode ser que a gente tenha um ou dois retornos do departamento médico, jogadores que estão na fase de transição. Então a gente pode ganhar opções para esse jogo que é diferente, que a gente tem que ter mais iniciativa, mas sem perder a postura defensiva”, afirmou Carpini.

No Internacional, Eduardo Coudet não teve muito tempo para preparar o time depois do empate sem gols com o São Paulo, na última quinta-feira. Pelo menos duas mudanças serão feitas no time titular.

Substituído logo aos três minutos com um incômodo na coxa direita, o meia Alan Patrick aumenta a lista de desfalques. O goleiro Rochet e os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia estão na Copa América, enquanto Maurício e Alario seguem no departamento médico. O zagueiro Mercado retorna de suspensão.

“Estou como Leônidas. Vou à guerra com os 300. Brigaremos e estaremos bem. Temos de sobreviver nesta fase mais difícil, em cima na tabela. Quando tivermos todos, será muito mais fácil”, comentou Coudet sobre os inúmeros desfalques.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X INTERNACIONAL

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Santos e Caio Vinícius; Matheuzinho, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

INTERNACIONAL – Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Aránguiz, Wesley e Hyoran; Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (FIFA – RJ).

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).