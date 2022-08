Internacional usa time alternativo para desafiar o Fortaleza no Castelão

Estadão Conteúdo 07/08/2022 - 7:00 Compartilhe

Com objetivos opostos no Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Internacional se enfrentam neste domingo, às 18h, na Arena Castelão. Enquanto o time cearense tenta desesperadamente deixar a zona de rebaixamento, o time gaúcho quer entrar na briga pelas primeiras posições, porém, de olho na disputa da Copa Sul-Americana.

Na última rodada, o Fortaleza venceu o Cuiabá por 1 a 0 e, depois de muito tempo, começou enfim a sonhar em deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, tem 18 pontos, com apenas quatro vitórias. O seu grande trunfo vai ser a sua torcida, que promete lotar o estádio, aproveitando os preços promocionais a partir dos R$ 10. Até sexta-feira tinham sido vendidos cerca de 35 mil ingressos.

O Internacional tem 33 pontos e vem de um triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, além de um empate sem gols pela Sul-Americana contra o Melgar, no Peru, pela ida das quartas de finais.

No Internacional, Mano Menezes indicou que priorizará a Copa Sul-Americana. Com isso, ele deve poupar boa parte dos seus titulares por causa da viagem desgastante. Inclusive, o técnico pediu que o lateral Weverton, recém-contratado pelo clube junto ao Vasco, viajasse para se unir à delegação. A ideia é que ele já estreie entre os titulares.

Taison, por sua vez, poderá voltar ao time titular após não ser utilizado no empate sem gols frente ao Melgar. A tendência é que ele tenha companhia no meio de campo de Alan Patrick e Liziero. “É um jogo importante, mas temos que sentir a força de nossos jogadores. O elenco todo está bem preparado” justificou o técnico sobre sua opção por um time alternativo.

No Fortaleza, o técnico Vojvoda não terá o atacante Thiago Galhardo, que é vinculado ao clube gaúcho. Além dele, Tinga, que passou por uma cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo, também foi vetado. Mas nem tudo é notícia ruim. Lucas Crispim, que cumpriu suspensão automática, está de volta. Já os volantes Hércules e Zé Welison estão livres de desconfortos musculares e treinaram normalmente. Eles estão à disposição do comandante.

“Agora é momento de ter tranquilidade para que a equipe faça uma sequência positiva para sair do Z-4. Vamos procurar crescer na competição para que isso seja possível nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo”, assegurou Lucas Sasha.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X INTERNACIONAL

FORTALEZA – Fernando Miguel; Brítez, Titi, Marcelo Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald e Lucas Crispim; Romarinho, Silvio Romero (Robson) e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL – Keiller; Weverton, Kaique Rocha, Vitão e Thauan Lara; Johnny, Liziero, Pedro Henrique, Alan Patrick e Taison; Braian Romero. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

HORÁRIO – 18h

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE)