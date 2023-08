Internacional usa reservas e tenta encerrar jejum no Brasileirão contra o Fortaleza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 6:30 Compartilhe

Próximos da tabela e de olho no G-6, Internacional e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marca o início do returno. Dentro do Beira-Rio, o time gaúcho tenta encerrar o jejum, enquanto os cearenses querem consolidar a reação.

O Internacional está há sete jogos sem vencer no Brasileirão, com quatro empates e três derrotas. Assim, com 24 pontos, em 13º lugar. Apesar disso, premiou a sua torcida ao eliminar o River Plate e avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Este será o décimo jogo do Inter em casa no Brasileirão. Até agora, foram quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

Apesar da sequência negativa, o técnico Eduardo Coudet deve poupar vários titulares, visando o primeiro jogo diante do Bolívar, da Bolívia, na próxima terça-feira. Apenas cinco titulares são cotados para jogar: Rochet, Bustos, Vitão, Johnny e Maurício.

Suspensos no último jogo, Johnny e De Pena estão à disposição, enquanto Gabriel Mercado é desfalque pelo mesmo motivo. O lateral-direito espanhol Hugo Mallo foi regularizado e, como chegou bem fisicamente, tem chance até mesmo de ser titular.

Apesar de frisar que a prioridade é a Libertadores, Coudet demonstrou incômodo pela situação no Brasileirão. “Jogamos vários jogos e ainda não ganhei. A Libertadores tem importância total para a gente, mas também quero ganhar no Brasileirão. Vamos jogar em casa e temos a obrigação de ganhar. Temos que ter na cabeça que temos que voltar a vencer.”

O Fortaleza também vinha em má sequência, com quatro derrotas. Na última rodada, porém, goleou o Santos por 4 a 0 e chegou a 26 pontos, em 11º. Além disso, também avançou às quartas da Sul-Americana, ao eliminar o Libertad, do Paraguai. Como visitante, o time cearense disputou nove jogos no Brasileirão, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem problemas para definir a escalação inicial. O volante Hércules, o meia Calebe e o atacante Pedro Rocha, com lesões no joelho, e o zagueiro Titi, suspenso, são desfalques. Titi é o único que foi titular diante do Santos e pode ser substituído por Tobias ou Marcelo Benevenuto. A boa notícia fica por conta da liberação do atacante Lucero, que cumpria suspensão imposta pela Fifa devido sua transferência ao clube.

Vojvoda comemorou a boa atuação diante do Santos e pediu para o time manter este ritmo. “Diante do Santos, tivemos força, finalizações e gols, que é o mais importante. Foi questão de determinação e precisamos manter o espírito para continuarmos com bons resultados. Tivemos a semana livre para escolher bem os jogadores e isso é importante pela dificuldade que vamos enfrentar.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias