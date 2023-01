Internacional segura empate com Oeste e fica na liderança da chave

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 0:08 Compartilhe





Na Arena Barueri, Oeste e Internacional encararam uma noite chuvosa, que terminou empatado sem gols. Com o placar, o Colorado fecha na liderança da chave 24, com 7 pontos.

Na próxima fase, o Inter mede forças contra o Aster Brasil. O Oeste mede forças com o SKA Brasil.

O jogo





Por conta da forte chuva, o gramado da Arena Barueri ficou prejudicado e impediu um futebol de mais qualidade. O Oeste se lançou um pouco mais e deu trabalho ao Colorado. Na melhor chance, Pimentel recebeu cruzamento e cabeceou rente ao poste.

Na etapa final, o panorama foi o mesmo e o time paulista teve uma outra oportunidade na bola aérea. Pimentel recebeu o levantamento e carimbou o poste gaúcho.

Por outro lado, o Internacional teve mais presença no campo ofensivo e desperdiçou uma chance inacreditável. Vinicius ficou com a sobra na pequena área e conseguiu perder.

Com o resultado a seu favor, o Inter manteve o controle da partida nos momentos finais e saiu de campo com a ponta do grupo.

E MAIS:



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias