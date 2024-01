Internacional se acerta com o Corinthians e anuncia a contratação do goleiro Ivan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/01/2024 - 17:20 Para compartilhar:

O Internacional anunciou neste domingo a contratação do goleiro Ivan, que deve assinar contrato por três temporadas após os exames médicos. O goleiro tinha contrato com o Corinthians, que chegou a iniciar tratativas com o América-MG, mas preferiu negociá-lo com o clube gaúcho, que cedeu 20% dos direitos econômicos do goleiro Carlos Miguel além de desembolsar uma quantia em dinheiro.

“O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Sport Club Corinthians Paulista para anunciar a contratação do goleiro Ivan. Ele assinará contrato por três temporadas com o clube do Povo. O acordo será assinado após realização dos exames médicos”, oficializou o Inter.

O clube ainda divulgou um vídeo em suas redes sociais para mostrar grandes lances de Ivan em sua carreira. Além do tradicional “bem-vindo”, o Inter ainda interagiu com os torcedores pedindo que escolhessem o “milagre preferido” do novo goleiro.

Ivan, de 26 anos, foi revelado pela Ponte Preta. No início de 2022, foi contratado pelo Corinthians. Na sequência, foi emprestado ao Zenit, da Rússia, e no passado para o Vasco, onde foi reserva de Léo Jardim.

O goleiro já foi convocado para a seleção olímpica, pela qual foi campeão do Torneio de Toulon em 2019, e também para a seleção principal, em 2019 e 2020.

No time dirigido por Eduardo Coudet, Ivan deve ser reserva de Sergio Rochet, mas pode ter chances de jogar quando o titular for convocado para a seleção uruguaia. Em 2024, o Brasileiro não será paralisado durante a disputa da Copa América, de 20 de junho a 14 de julho.

