Internacional sai na frente, mas vê Sport buscar o empate pelo Brasileirão Colorado dominou o jogo durante a etapa inicial, porém Leão da Ilha buscou o resultado no segundo tempo

Jogando no Estádio Beira-Rio na noite deste domingo (30), o Internacional não soube administrar a vantagem e ficou no empate de 2 x 2 com o Sport. Edenílson e Rodrigo Lindoso colocaram o Colorado na frente, mas Thiago Neves e André deixaram tudo igual.

Entrando direto na 3ª fase da Copa do Brasil, o Internacional estreia no torneio na próxima quinta-feira (3), quando visita o Vitória, no estádio do Barradão, às 19h. Por outro lado, já eliminado na copa nacional, o Sport só volta a campo no domingo (6), quando enfrenta o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro.

PRESSÃO SURTE EFEITO

Dono da casa, o Internacional não tomou conhecimento do Sport nos minutos iniciais. Controlando a bola, o Colorado buscou encontrar espaços na defesa dos pernambucanos, que se fecharam.

Na primeira boa oportunidade dos gaúchos, Maurício invadiu a área, mas bateu em cima de Maílson, que agiu bem e mandou para escanteio. Pouco depois, Moisés pressionou a saída de bola e conseguiu desarmar Paulinho Moccelin. Entretanto, errou o alvo, finalizando por cima do gol. Ainda antes dos 15 minutos, Caio Vidal e Taison também tentaram, só que mandaram para fora.

A insistência deu resultado para o Colorado. Em jogada pelo lado esquerdo, Maurício levou para o fundo e rolou para trás. Ao tentar chegar na bola, Caio Vidal foi atingido por Sander e sofreu pênalti. Na cobrança, Edenílson deslocou Maílson e colocou o Internacional na frente no Beira-Rio.

JOGO ESFRIA

O gol diminuiu a intensidade da partida. Com a vantagem, o Internacional se acomodou e passou a apenas administrar o duelo. Controlando o meio de campo, a equipe começou a trocar passes, mas sem muita objetividade.

Por outro lado, o Sport melhorou no quesito posse de bola. Entretanto, a melhora nos números não significou muito no que se viu até os 35 minutos. Sem criatividade, o Leão da Ilha tentava apostar nas bolas longas pelos lados do campo, porém sem êxito.

MARCELO LOMBA SALVA E INTER AMPLIA

Se pelo chão o Sport não conseguia chegar, foi na bola aérea que encontrou a solução para finalmente dar seu primeiro chute ao gol. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Thiago Neves apareceu no meio da defesa para cabecear, obrigando Marcelo Lomba a espalmar para o lado. No rebote, Rafael Thyere, livre, tentou completar para o gol, mas parou em nova intervenção do goleiro colorado.

O susto acordou o Internacional. Aos 43 minutos, Maurício recebeu dentro da área e tentou a finalização, mas foi travado pela defesa, que mandou a bola para escanteio. Na cobrança, Moisés colocou a bola na cabeça de Rodrigo Lindoso, que testou firme para ampliar o marcador e levar o 2 x 0 para o intervalo.

FILME REPETIDO

Assim como na etapa inicial, o Internacional começou a parte final do jogo mais agudo. Yuri Alberto pressionou a saída de Maílson com os pés e, por pouco, não tomou a bola do goleiro do Sport. Pouco tempo depois, Caio Vidal recebeu pelo lado direito, pedalou, limpou o defensor e bateu cruzado, mas ninguém apareceu para completar.

Ainda com 8 minutos, Yuri Alberto quase fez o terceiro do Inter e o primeiro dele no confronto. Lançado pelo lado direito da área, o centroavante dominou e disparou para o gol. A bola beijou o pé da trave esquerda de Maílson, mas não entrou.

THIAGO NEVES DIMINUI

Apesar da pressão do Internacional, o Sport conseguiu diminuir o placar. Na primeira boa chegada do time no 2° tempo, Thiago Neves dominou dentro da área e tentou passe de calcanhar. A bola bateu no seu próprio pé de apoio e, depois, encontrou o braço de Maurício, dentro da área.

Com o pênalti marcado, o próprio camisa 30 foi para a cobrança. Tranquilo, o meia rolou no meio, enquanto Marcelo Lomba caiu para o lado esquerdo e não conseguiu evitar o gol do Leão da Ilha.

REESTREIA EM GRANDE ESTILO

O Sport virou dono do jogo após o empate. Controlando a bola, os pernambucanos passaram a levar perigo constante ao gol de Marcelo Lomba. Além disso, a estrela do técnico Umberto Louzer brilhou. O técnico promoveu as entradas de Maxwell e André.

Por duas vezes, Maxwell teve a chance de empatar o confronto, mas errou o alvo na primeira e, na segunda, parou em boa defesa de Lomba. Contudo, aos 44 minutos, André recebeu dentro da área e bateu tirando do goleiro, deixando tudo igual no Beira-Rio.

O Internacional ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas Palacios desperdiçou boa oportunidade mandando para fora. Pouco depois, Thiago Galhardo mandou de letra para as redes, mas a arbitragem pegou a saída da bola no cruzamento. Desse modo, o jogo se encaminhou para o final com o 2 x 2 amargo para os colorados no placar.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

INTERNACIONAL 2 x 2 SPORT

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 30/05/2021 – 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (CBF-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (CBF-SP)

Árbitro de vídeo: Péricles Bassols (CBF-SP)

Cartões amarelos: Mauricio, Moisés, Lucas Ribeiro, Palacios (INT)

Cartões vermelhos:

GOLS: Edenílson (18’/1°T) (1-0), Rodrigo Lindoso (44’/1°T) (2-0), Thiago Neves (16’/2°T) (2-1), André (45’/2°T) (2-2)

INTERNACIONAL (Técnico: Miguel Ángel Ramírez)



Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson (Nonato, aos 27’/2°T), Taison (Palacios, aos 39’/2°T) e Maurício (Praxedes, aos 27’/2°T); Caio Vidal (Patrick, aos 39’/2°T) e Yuri Alberto (Thiago Galhardo, aos 33’/2°T).

SPORT (Técnico: Umberto Louzer)

Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Sander (Marquinhos, no intervalo); Marcão Silva, Júnior Tavares, Ricardinho (José Welison, aos 51’/2°T) e Thiago Neves (Gustavo, aos 39’/2°T); Paulinho Moccelin (Maxwell, aos 32’/2°T) e Mikael (André, no intervalo).

