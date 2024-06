Internacional retorna ao Brasileirão diante do Cuiabá na Arena Pantanal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Após entrar em campo pela Sul-Americana e perder de virada, por 2 a 1, para o Belgrano-ARG, o Internacional retorna ao Campeonato Brasileiro para desafiar o Cuiabá, neste sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, pela sétima rodada. O time gaúcho não entra em campo desde o dia 28 de abril, quando empatou com o Atlético-GO por 1 a 1.

Os jogos do Inter foram adiados por causa das enchentes que destruíram boa parte do Rio Grande do Sul, inclusive as dependências do clube – centro de treinamento e o estádio Beira-Rio. Apesar do tempo parado, o time gaúcho continua em décimo, com sete pontos em quatro jogos. O líder é o Athletico-PR, com 13.

O Cuiabá, por sua vez, também entrou em campo apenas em quatro oportunidades, mas perdeu todos os seus jogos. Como ainda não pontuou é o lanterna. Na última vez que jogou, no começo do mês, levou 2 a 0 do Palmeiras.

Inter e Cuiabá se enfrentaram em apenas oito oportunidades e o retrospecto é equilibrado. São três vitórias do Colorado, três empates e dois triunfos do time do Mato Grosso.

O Inter deve entrar em campo com uma equipe praticamente semelhante com a que enfrentou o Belgrano, apesar do técnico Eduardo Coudet admitir que pode preservar alguns jogadores. O que se sabe é que este será o último compromisso de Rochet, Borré e Valencia antes da Copa América. Todos foram convocados por suas respectivas seleções.

O treinador deve ainda manter alguns pilares, como o meia Alan Patrick, ao menos por alguns minutos. A vitória é essencial para dar um fôlego para o Inter neste recomeço. “A sequência será complicada, mas encararemos da melhor maneira. Depois de um tempo sem jogar, falta ritmo, precisaremos realizar trocas. Ver quem está melhor para iniciar este”, ponderou o treinador.

Do outro lado, sem novidades. Precisando vencer de qualquer maneira, o técnico Petit terá força máxima. O atacante Pitta continua sendo a principal esperança de gols, mesmo porque Deyverson continua barrado pela diretoria.

“São os pormenores que fazem as diferenças e nisso nós vamos trabalhando quando podemos, pois sabemos das cargas que têm os jogadores. Estamos trabalhando duro para tirar o clube desta situação”, lembrou o treinador.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X INTERNACIONAL

CUIABÁ – Walter; Railan, Allyson, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Max e Denilson; Eliel, Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

INTERNCAIONAL – Rochet; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando, Mauricio, Alan Patrick e Wesley; Valencia e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

ÁRBITRO – Anderson Ribeiro Gonçalves (GO).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).