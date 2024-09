Internacional reencontra o Juventude em duelo gaúcho no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Ainda tentando engrenar com o técnico Roger Machado, o Internacional volta a campo neste domingo, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faz duelo gaúcho com o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em noite de reencontros.

Roger Machado era técnico do Juventude até recentemente, quando aceitou o convite do Internacional. Os times já se enfrentaram depois disso, em jogo atrasado da sexta rodada, e o Inter venceu por 2 a 1, de virada.

O Colorado está há dois jogos invicto no Brasileirão. Venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em casa, e depois enfrentou o rival novamente em jogo atrasado, empatando sem gols em Minas Gerais. Com 29 pontos, está no meio da tabela, mas ainda com três jogos a menos: Red Bull Bragantino, Flamengo e Fortaleza.

Roger Machado tem problemas para montar o sistema defensivo. Os zagueiros Agustín Rogel, expulso, e Gabriel Mercado, com três cartões amarelos, estão suspensos. Assim, Vitão será titular, enquanto Robert Renan e Igor Gomes disputam a outra vaga. O goleiro Rochet retorna após suspensão.

O volante Thiago Maia, com dores no joelho, é dúvida, mas deve jogar. Gabriel Carvalho e Alan Patrick disputam vaga no setor criativo. Wanderson, Lucca e Fabrício seguem em recuperação. Regularizado, o lateral-direito Nathan será novidade e pode até ser titular no lugar do improvisado Bruno Gomes.

Roger Machado valorizou o último empate com um jogador a menos. “Pela circunstância da partida, com um a menos, e pela condução da arbitragem, um ponto que temos que comemorar muito. Mostramos uma equipe com garra e superação. Vendemos caro cada jogada. Ponto muito importante.”

O Juventude vem alternando entre vitórias e derrotas nas últimas partidas do Brasileirão. Dentro de casa, porém, o retrospecto é bem favorável: seis vitórias, quatro empates e só uma derrota. Com isso, soma 28 pontos no meio da tabela, com um jogo a menos, diante do Cuiabá.

O time ainda chega motivado após vencer o Corinthians por 2 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Como o jogo de volta será apenas em 11 de setembro, o técnico Jair Ventura deve manter a escalação titular.

Entretanto, o zagueiro Zé Marcos e o meia Nenê estão suspensos. Assim, o setor defensivo deve ter a entrada de Rodrigo Sam ao lado de Danilo Boza, enquanto Jean Carlos entra no meio-campo.

Jair Ventura elogiou o desempenho diante do Corinthians e pediu constância. “Eu sempre bato na tecla de trabalhar com performance e resultado. O Juventude conseguiu conciliar os dois contra o Corinthians. Foi uma das melhores partidas desde que chegamos e precisamos seguir dessa forma.”

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

JUVENTUDE – Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Jadson, Luís Oyama, Lucas Barbosa, Jean Carlos e Erick Farias; Ronie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Robert Renan e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Alan Patrick) e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).