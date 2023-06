Internacional reencontra o América-MG no Independência para encostar no G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 6:30 Compartilhe

De paz com a torcida, o Internacional reencontra o América-MG, com o qual foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, neste domingo, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso triunfe sobre o rival, o time gaúcho vira de vez a chave na temporada, podendo até entrar no G-4 da competição.

Quando mediu forças com o América-MG na Copa do Brasil, o Internacional vinha em má fase. A derrota para o time mineiro por 2 a 0 no jogo de ida foi, na época, a terceira da série de cinco jogos negativos. Na volta, no Beira-Rio, o time de Mano Menezes até venceu por 3 a 1, mas acabou eliminado nos pênaltis, pelo placar de 5 a 4. O treinador chegou a ter o cargo ameaçado.

Desde do último jogo entre eles, foram quatro jogos na temporada, com dois empates e duas vitórias, a última no Paraná sobre o Coritiba, por 1 a 0, deixando a clube colorado em oitavo lugar, com 17 pontos. A distância para o G-4 é de dois pontos, para entrar no grupo dos quatro primeiros, terá que secar tanto o Flamengo (4º), quanto o Atlético-MG (5º), São Paulo (6º) e Fluminense (7º).

O América-MG vai enfrentar o Corinthians nas quartas de finais da Copa do Brasil, mas nos últimos quatro jogos na temporada, foram duas vitórias, um empate e uma derrota para o Grêmio por 3 a 1 na última rodada. O time ocupa a 18ª colocação, com oito pontos e mesmo que ganhe, não conseguirá sair da zona de rebaixamento, uma vez que o Cuiabá, 16º, soma 12 pontos.

O técnico Mano Menezes não terá o zagueiro Mercado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá a volta de Moledo, que cumpriu suspensão contra o Coritiba. O defensor deve formar dupla com Nico Hernández, uma vez que estará suspenso na Libertadores na próxima quarta-feira. A partida contra o Independiente de Mellin-COL é decisiva para a classificação do time gaúcho, que ainda deve preservar Bustos, Renê, Vitão, Alan Patrick e Luiz Adriano.

Quem também deve ser preservado, também visando a partida decisiva, é o atacante Wanderson. O atacante está com um trauma no pé direito e deve ser poupado. O treinador falou sobre a situação do camisa 11: “Sobre o Wanderson atuar no domingo, isso só não vai acontecer se significar um risco grande para quarta-feira. O jogo de quarta é uma decisão. O jogo de domingo é importante, mas é um dos 38 jogos que temos no Brasileirão.”

No time mineiro, o técnico Vagner Mancini não terá o zagueiro Éder. Após reforçar o elenco na volta da Data Fifa, o zagueiro levou o segundo amarelo e acabou expulso contra o Grêmio, ainda no primeiro tempo, quando estava vencendo por 1 a 0. Wanderson, provável substituto, irá formar a dupla com Iago Maidana.

Outra dúvida do técnico é no meio de campo, com Emmanuel Martínez e Benítez disputando a vaga. No duelo contra o Grêmio, o escolhido foi Martínez. Mancini sabe que irá enfrentar um outro Internacional, diferente daquele eliminado na Copa do Brasil. “Do outro lado, tem um Internacional que não deve ser o mesmo Internacional que nos enfrentou na Copa do Brasil. Certamente, o Mano vem analisando a nossa equipe e vai dificultar ao máximo. Mais um jogo onde a estratégia vai ser determinante”, disse Mancini.

