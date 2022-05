Internacional recebe o Atlético-GO para se aproximar do G-4 do Brasileirão

Com o intuito de se aproximar do G-4 – grupo de classificação à Copa Libertadores -, o Internacional recebe o Atlético-GO na noite desta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho, invicto há 11 jogos, vem de sequência de três empates consecutivos, o último conquistado diante do Cuiabá, por 1 a 1, no Mato Grosso. Com duas vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, aparece em 12º lugar, com dez pontos.





De outro lado, o Atlético-GO quer usar a empolgação da Copa Sul-Americana – classificado às oitavas de final – para se recuperar no Brasileirão. Na última rodada, os goianos venceram pela primeira vez no campeonato, com 2 a 0 no Coritiba, e ficaram na penúltima posição, com seis pontos.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes carrega dúvida no sistema defensivo. O zagueiro Bruno Méndez tem apenas um mês de contrato e já atuou em quatro jogos – limite da competição é de seis. Diante da incerteza de sua permanência, Kaique Rocha vira opção para iniciar o jogo.

No meio-campo, a novidade no time deverá ser o retorno de Alan Patrick, enquanto Taison, que retornou na semana passada no duelo contra o 9 de Outubro, pela Copa Sul-Americana, ainda não está 100% fisicamente e deve ser opção no banco de reservas para o segundo tempo.

No Atlético-GO, o técnico Jorginho Campos não contará com o volante Edson Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Gabriel Baralhas assume a condição de titular no meio-campo.

Outra mudança deverá acontecer no ataque, com o treinador dando oportunidade para Airton e Churín, dupla que foi muito bem na Copa Sul-Americana. Com Churín em campo, Wellington Rato será deslocado para a ponta esquerda. No restante, o time deverá ter a mesma base dos últimos jogos.