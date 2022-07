Internacional recebe o América-MG após classificação épica na Sul-Americana

Ainda com a classificação épica na Sul-Americana na memória, o Internacional recebe o América-MG nesta segunda-feira, às 20 horas, no Beira-Rio, no encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times vivem momentos opostos na temporada.

Na última terça-feira, o Internacional goleou o Colo-Colo por 4 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final da competição continental. A classificação foi conquistada com emoção, pois os gaúchos haviam perdido o jogo da ida, por 2 a 0, e ainda saíram atrás no jogo do Beira-Rio.

No Brasileiro, o Internacional quer manter a boa sequência de resultados e seguir nas primeiras posições. Sem perder há dois jogos, o time soma 25 pontos. Já o América-MG, com 18 pontos, precisa vencer para respirar na luta contra a incômoda zona de rebaixamento.

Quanto ao time, o técnico Mano Menezes terá pelo menos uma mudança na formação inicial. O lateral-direito Fabrício Bustos, que atuou no sacrifício na última semana, ficará de duas a três semanas no departamento médico para tratar lesão muscular na coxa direita. Heitor será seu substituto.

Quem ainda não sabe se terá condições de jogo é o atacante Alemão, que já testou negativo para a covid-19, mas segue gripado. Sua condição física ainda é problema e por isso a comissão técnica tem cautela antes de definir a formação inicial.

Em compensação, são desfalques certos para a partida: Wanderson, Alan Patrick e Renê (todos com lesão na coxa esquerda), Estêvão, com covid-19, e Matheus Cadorini, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No América-MG, o técnico Vagner Mancini carrega uma enorme dor de cabeça no setor ofensivo. Isso porque Wellington Paulista está no departamento médico, Henrique Almeida suspenso e Aloísio não está 100% fisicamente e pode ficar de fora do confronto.

Sem Aloísio não tiver condições físicas, o América-MG não terá nenhum centroavante para o confronto em Porto Alegre, obrigando Mancini a fazer possível improvisação. Surgem como opções o jovem Carlos Alberto e até Índio Ramirez.

Nos demais setores, o time mineiro conta com os retornos importantes de Patric e Iago Maidana na linha defensiva, enquanto o meio segue com Lucas Kal, Juninho e Alê.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X AMÉRICA-MG

INTERNACIONAL – Daniel; Heitor, Vitão, Rodrigo Moledo e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Taison e Pedro Henrique; David. Técnico: Mano Menezes.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichiolli; Patric, Conti, Iago Maidana (Luan Patrick) e Marlon (Raúl Cáceres); Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Carlos Alberto e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 20 HORAS.

LOCAL – Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).