Internacional recebe Mirassol no Beira-Rio após duas derrotas fora de casa no Brasileirão

Após duas derrotas seguidas fora de casa, o Internacional volta ao Beira-Rio para reagir no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 20h30, recebe o Mirassol, em Porto Alegre (RS), pela nona rodada. enquanto os gaúchos lutam pela reabilitação, os paulistas chegam motivados após conquistarem a segunda vitória.

O Internacional teve dois jogos como visitante no Brasileirão e foi derrotado: Corinthians (4 a 2) e Botafogo (4 a 0), chamando atenção para o setor defensivo. Em três jogos como mandante até agora, venceu duas e perdeu uma. Com nove pontos, os gaúchos tentam se reaproximar do G-4 e contam com sua torcida.

No meio de semana, o Inter bateu o Nacional-URU, por 2 a 0, também como visitante, mas pela Copa Libertadores, o que devolveu a confiança do time. Após a vitória, o técnico Roger Machado criticou a pressão após um momento de instabilidade. “Voltamos a vencer depois de três jogos de derrota. Três jogos e olha a turbulência! Os trabalhos no futebol brasileiro vão passar por instabilidades. Por vezes, o que me surpreende são nesses momentos o ambiente externo buscar logo como solução a troca do treinador.”

O atacante Vitinho segue de fora. Ele está recuperado de uma fratura no dedo da mão, mas ainda não foi liberado para jogar. Ricardo Mathias, que foi bem contra o Nacional-URU, deve permanecer no setor junto com Wesley. Por outro lado, o meia Bruno Henrique, que cumpriu suspensão diante do Botafogo, retorna.

Depois de dois empates por 2 a 2 com Juventude e Atlético-MG e derrota para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, o Mirassol conseguiu se reabilitar. Na última rodada, superou o Corinthians por 2 a 1, em casa, chegando a dez pontos. Entretanto, ainda busca sua primeira vitória como visitante, condição em que tem dois empates e duas derrotas.

O técnico Rafael Guanaes terá força máxima. Isso porque os jogadores que estavam se recuperando deixaram o departamento médico: o goleiro Alex Muralha, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Zé Vitor e o atacante Rafa Silva. Além disso, não há nenhum jogador suspenso. Mesmo assim, a base do time deve ser a mesma que venceu o Corinthians. Os jogadores recuperados devem voltar aos poucos.

Guanaes vê a oportunidade de atuar no Beira-Rio como um fator motivacional. “Para mim é uma motivação muito grande, eu também não fiz jogo no Beira-Rio. É um estádio maravilhoso, de muito alto nível, eu creio que pelo menos falando por mim, é uma motivação estar em um palco tão importante no cenário nacional contra uma grande equipe.”

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X MIRASSOL

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

MIRASSOL – Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Gabriel, Edson Carioca e Fabrício Daniel; Iury Castilho. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO – 20h30.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).