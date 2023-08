Internacional precisa reverter placar contra o River Plate para se manter na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 6:00 Compartilhe

A situação do Internacional não é nada boa. Desde a chegada de Eduardo Coudet foram quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, uma delas foi o revés na Argentina por 2 a 1, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores contra o River Plate. Para salvar o ano, o time gaúcho precisa reverter o placar nesta terça-feira, às 21 horas, no Beira Rio, para avançar às quartas de final.

Para se classificar direto no tempo normal, o Internacional precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Qualquer resultado por um gol, independentemente do placar, a decisão irá para as penalidades. O River Plate joga pelo empate, além da vitória.

No primeiro jogo, no Monumental de Nuñez, o Internacional saiu na frente, com Enner Valencia, que marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe. Na segunda etapa, Solari marcou os dois gols da virada do River Plate, que só não foi maior graças a grande atuação do goleiro Rochet, que fez grandes defesas na partida.

Para a partida, Coudet poupou alguns jogadores no empate por 2 a 2 no fim de semana pelo Brasileiro. O treinador tem uma dúvida no meio de campo. Em baixa na temporada e vaiado pela torcida no último jogo, De Pena por dar lugar a Maurício, que retornou recentemente de lesão. No mais, o treinador deve manter a mesma base, uma vez que não tem desfalques por suspensão.

“Terça-feira temos um jogo decisivo, uma partida importante. E temos que ter esperança de que vamos vencê-lo. Vou te contar uma coisa, estou com muita vontade para que chegue a terça-feira. Acho que vamos fazer um grande jogo. Vamos fazer todo o esforço para passar” disse Coudet, que ainda não venceu no comando do Internacional.

Do lado do River Plate, o técnico Martín Demichelis terá todo o time à sua disposição. Sem rodada do Campeonato Argentino, o time não entrou em campo no fim de semana. Sem suspensos, a tendência é que mantenha a mesma equipe. Uma possível mudança pode ser a entrada de Solari, no time titular, no lugar de Barco. O atacante decidiu a última partida saindo do banco de reservas.

Demichelis promete um River ofensivo: “A partida de volta, terá um cenário diferente e será um grande duelo. São duas grandes equipes. Nunca fomos mesquinhos. Não vamos lá para nos defender e jogar pelo empate. Não é o nosso jeito e nem o nosso DNA. Vamos jogar uma partida em igualdade de condições, vai ser difícil para os dois times.”

