Internacional perde para o Sport e deixa de abrir vantagem na liderança Colorado jogou desde a primeira etapa com um homem a menos por expulsão de Uendel

O Internacional foi derrotado em casa pelo Sport por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira (10) em jogo da 35a Rodada do Campeonato Brasileiro. O marcador deixou o Inter com 66 pontos, apenas um a frente do Flamengo.

Por sua vez, o resultado foi significativo para a equipe da Ilha do Retiro pois, agora com 41 unidades, o time pernambucano elevou sua condição ao 14o lugar, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento.

Todos os gols da partida foram marcados na etapa inicial. Aos 38 minutos, Marcão limpou bem a marcação em contra-ataque rápido do Sport e, cara a cara com Marcelo Lomba, tocou rasteiro para fazer o primeiro tento da partida em Porto Alegre.

A igualdade veio três minutos depois quando Patrick, aproveitando bola que sobrou na grande área, bateu de peito de pé e estufou as redes de Luan Polli.

O gol que determinou a vitória da equipe visitante veio já aos 50 minutos quando Dalberto, após a zaga do Inter falhar na cobertura, tocou de pé direito no passe de Juninho e deu números finais a partida.

Na próxima rodada, enquanto o Inter vai ao Rio de Janeiro visitar o Vasco, o Sport joga em casa diante do Red Bull Bragantino.

