Internacional perde para o México no Beira-Rio em amistoso preparatório

Pouco usual nos dias atuais do futebol brasileiro, o Internacional realizou nesta quinta-feira um amistoso contra a seleção do México, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Foi o primeiro teste da equipe de Roger Machado na temporada de 2025, que acabou sendo superada por 2 a 0, e usou o evento festivo para rodar o time para dar ritmo de jogo para os atletas. Foi a primeira vez que Inter e México se enfrentaram na história.

O resultado pouco importou para o torcedor, que compareceu em bom público no estádio, com pouco mais de 43 mil pessoas. Os torcedores puderam ver algumas caras novas na equipe e jovens da base. Do outro lado, a seleção mexicana se prepara para a Copa do Mundo de 2026, onde será país sede juntamente com Estados Unidos e Canadá.

A partida amistosa também marcou o lançamento da nova camisa do Internacional para a temporada de 2025. Inspirada no ano de 1975, ano do título Brasileiro, a camisa tradicional vermelha ganhou detalhes da época, como a “gola v” e o antigo emblema usado na época.

No primeiro teste na temporada, o Internacional – voltou a poucos dias das férias -, se distribuiu bem em campo e manteve certa frequência ofensiva vista na reta final do Brasileiro de 2024. Buscando bastante os lados de campo, com Wesley e Enner Valencia, a falta de ritmo fez o time pecar nas finalizações e não concluir melhor as chances criadas.

O México, por sua vez, era melhor quando chegava ao ataque e tinha as melhores tomadas de decisões. Tanto que finalizou mais a alvo e quando encontrou espaço abriu o placar, em bela trama ofensiva que acabou em gol de Érik Lira. Logo depois, em contra-ataque, Ruvalcaba ampliou o marcador.

Na volta do intervalo, Roger Machado aproveitou para rodar o elenco e colocar novas peças para adquirirem ritmo de jogo. Depois de manter boa parte do elenco de 2024, o torcedor gaúcho pôde ver de perto alguns jogadores da base ganharem rodagem e a principal contratação até então, o atacante Vitinho.

Com o passar do tempo, a falta de ritmo pesou para o lado gaúcho, que já não conseguia ter presença ofensiva e pouco finalizou. Alan Patrick, principal nome do elenco, teve alguns lampejos, mas sentiu cansaço e pouco utilizou de sua individualidade para pelo menos criar uma chance de gol para deixar um pouco mais alegre a festa no Beira-Rio.

O Internacional se prepara para a sua estreia no Campeonato Gaúcho, marcado para a próxima quarta-feira, diante do Guarany de Bagé, às 19h, no estádio Estrela D’Alva, em Bagé.