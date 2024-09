Internacional pega o Vitória para ampliar invencibilidade de olho no G-6 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Invicto há sete jogos, o Internacional aproveita o bom momento para brigar pelo G-6, zona de classificação à Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, recebe o Vitória no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os baianos também chegam em recuperação e buscam se afastar da zona de rebaixamento.

A série invicta do Inter tem cinco vitórias e dois empates. Jogando dentro de casa, são seis jogos sem perder, com dois empates e quatro vitórias seguidas. Com isso, alcançou 42 pontos e colou nos adversários do G-6, mesmo com um jogo atrasado, diante do Flamengo.

O técnico Roger Machado tem uma dúvida para montar a defesa. O uruguaio Agustín Rogel sentiu um desconforto na coxa e ainda passará por exames para saber a gravidade. A tendência é que, mesmo que não haja lesão, ele seja preservado. Assim, a zaga pode ser formada com Vitão e Igor Gomes.

A boa notícia pode ser a volta do atacante Bruno Tabata, que começou transição física nos últimos dias. Recuperado de lesão na coxa, ele será reavaliado para saber se pode ser relacionado.

A grande sequência motivou Roger Machado, que citou até mesmo a briga pelo título. “Otimismo é válido. O torcedor só está esperançoso porque o que vê em campo o permite sonhar, mas precisamos saber o que nos trouxe até aqui. Matematicamente é possível, mas o porcentual é pequeno. Brigamos para escalar a tabela porque mantém viva a chance do primeiro lugar”, projetou.

A situação do Vitória ainda é preocupante, mas o time respirou após vencer duas partidas seguidas: 2 a 0 no Atlético-GO, fora, e 1 a 0 no Juventude, em casa. Com 28 pontos, terminou a última rodada fora do Z-4, mas precisa lutar jogo a jogo para se manter fora da zona de risco.

O técnico Thiago Carpini tem dois retornos importantes para montar a escalação. Após cumprirem suspensão na última rodada, o goleiro Lucas Arcanjo e o atacante Alerrandro estão à disposição e serão titulares.

O volante José Breno, que ficou fora de um dos treinos desta semana, se recuperou de uma gripe e também está confirmado. Seu companheiro de posição, Caio Vinícius, segue em transição física e não deve jogar, assim como o lateral-esquerdo PK, o lateral-direito Willean Lepo e o meia Gabriel Santiago, todos no departamento médico.

Apesar de não confirmar, Carpini admitiu que tem um número claro de pontos que o time precisa alcançar. “Temos uma meta combinada entre nós. Não vou expor porque vou ser cobrado por isso. Nosso combinado é nosso combinado. Matemáticos e imprensa falam em 42, acho que não vai fugir muito disso.”

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VITÓRIA

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Igor Gomes e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).