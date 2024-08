Internacional pega o lanterna Atlético-GO em Goiânia para consolidar reação no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Depois de encerrar um longo jejum de vitórias, o Internacional volta a campo para consolidar a reação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, visita o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 23ª rodada.

Na última quarta-feira, no Beira-Rio, o Inter venceu o Juventude de virada por 2 a 1, em jogo atrasado. Assim, encerrou jejum de vitórias de 12 partidas na temporada e oito no Brasileirão. Chegou a 25 pontos e abriu vantagem para a zona de rebaixamento, mesmo com outros quatro jogos atrasados: contra Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Flamengo e Fortaleza.

Após sua primeira vitória em seis jogos, o técnico Roger Machado terá mais dois jogadores disponíveis. O zagueiro Vitão, que encerrou a negociação com o Bétis, da Espanha, e o volante Bruno Henrique, que estava suspenso, reforçam o time.

Vitão deve ser titular ao lado de Agustín Rogel ou Gabriel Mercado. No meio-campo, há duas vagas para quatro jogadores: Bruno Henrique, Rômulo, Fernando e Bruno Tabata. Podem ser três vagas, caso o volante Thiago Maia, com problema no joelho esquerdo, não jogue. Por fim, o atacante Wesley, com trauma no tornozelo, é dúvida e pode ser substituído por Gustavo Prado.

Roger Machado valorizou a evolução do Inter. “A gente vem percebendo a evolução, tenho falado para os atletas. Eu costumo ser um profissional realista. Há crescente na atuação dos últimos jogos mesmo sem as vitórias. Agora, com mais tranquilidade, precisamos manter o trabalho.”

Se o Inter está reagindo, o mesmo não se pode dizer do Atlético-GO. O time goiano perdeu as três últimas partidas e está há 13 jogos sem vencer. Na última rodada, foi superado pelo São Paulo, por 1 a 0. Estacionado nos 12 pontos, ocupa a lanterna (20º), cada vez mais próximo da Série B.

Para montar o time, o técnico Umberto Louzer contará com a volta do atacante Janderson, que cumpriu suspensão. O meia Jorginho, que retornou ao clube em junho, deve ser relacionado. Ele precisou esperar a janela de transferências abrir e ainda tratou de uma tendinite.

O lateral-direito uruguaio Rafael Haller, contratado nesta semana, também pode ser uma novidade. Por outro lado, o volante Gabriel Baralhas é desfalque, porque pertence ao Internacional.

Louzer voltou a salientar a importância de confiar na reação e de focar em um jogo por vez. “Temos que pensar a cada rodada. Claro que a cada jogo que a gente não vence, a insegurança dos atletas aumenta. Então, é dar confiança aos atletas e mostrar a eles que temos condições de fazer um bom jogo durante toda a partida. Esse é o desafio diário.”

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X INTERNACIONAL

ATLÉTICO-GO – Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Gonzalo Freitas e Alejo Cruz; Shaylon, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues De Souza (SP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).