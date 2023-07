Internacional pega o Cruzeiro no Beira-Rio para se manter em alta no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 6:00 Compartilhe

Vivendo um grande momento na temporada, o que selou a paz entre torcida e o técnico Mano Menezes, o Internacional enfrenta o Cruzeiro neste sábado, às 21h, no estádio Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter vem de três vitórias consecutivas no Brasileirão, a última por 2 a 1 frente ao América-MG. A boa fase rendeu a sexta posição, com 20 pontos, contra 30 do líder Botafogo. O time colorado está motivado, até porque, no meio de semana, carimbou a classificação às oitavas de final da Libertadores como primeiro do Grupo B.

Do outro lado, o Cruzeiro vem fazendo o básico para ficar longe da zona de rebaixamento, assim como era previsto antes do início do campeonato. O time celeste, que venceu o São Paulo no sábado por 1 a 0, é o 12º colocado, com 17 pontos.

Mano Menezes afirmou que pode preservar jogadores que estão desgastados, mas deixou claro que colocará em campo o que tem de melhor. O zagueiro Nico Hernández, no entanto, está suspenso. Já o atacante Pedro Henrique foi vetado por causa de uma lesão na coxa direita.

Gabriel ainda é dúvida, mas pode aparecer entre os relacionados. Enner Valencia treinou normalmente, mas poderá atuar apenas após a abertura da janela de transferência, na próxima segunda-feira. “A equipe está mais bem preparada e vem crescendo na temporada. Temos que continuar assim, ainda mais em casa, para continuarmos na busca por nossos objetivos”, disse Mano.

Do outro lado, o técnico Pepa não terá o volante Walisson, com um incômodo no joelho, e o meia Daniel Júnior, com uma lesão muscular na coxa. O meia Nikão também ficou fora da lista dos relacionados, mas por opção do treinador.

Mas o técnico cruzeirense terá o retorno do zagueiro Luciano Castán, que cumpriu suspensão automática. A principal dúvida do treinador é no ataque entre Gilberto e Henrique Dourado, que têm se revezado.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias