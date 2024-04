Internacional joga só um tempo e busca empate com o Atlético-GO no Beira-Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/04/2024 - 22:18 Para compartilhar:

O Internacional mostrou duas personalidades em campo neste domingo diante do Atlético-GO no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Depois de um primeiro tempo sem inspiração e criatividade, mostrou repertório e criou boas chances de gol no segundo. O time gaúcho, porém, decepcionou seu torcedor e apenas empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter saiu atrás do marcador, ao sofrer gol de Derek, aos 5 minutos do segundo tempo, mas buscou empate quatro minutos depois com Rafael Borré. Após igualar o marcador, pressionou, criou chances, mas não foi efetivo para sair com a vitória. Agora soma sete pontos e está na briga pelas primeiras posições. O Atlético-GO, que perdeu seus três primeiros jogos para Flamengo, Botafogo e São Paulo, soma seu primeiro ponto, nas últimas colocações da tabela.

Pela primeira vez, uma partida do Brasileirão teve arbitragem totalmente feminina. Edina Alves comandou o trio de arbitragem, com Neusa Inês Back e Fabrini Bevilaqua Costa como assistentes. Thayslane de Melo Costa foi a quarta árbitra, enquanto o VAR ficou a cargo de Daiana Muniz e o posto de auxiliar do VAR, com Amanda Pinto Matias. Charly Wendy Strauby Deretti foi a assistente de árbitro de vídeo e Regildênia de Holanda Moura, a observadora de VAR.

O primeiro tempo foi um verdadeiro teste de paciência para o torcedor colorado. Viu um time muito pobre ofensivamente, que atacou pouco e fez o goleiro Ronaldo, do time goiano, ser um mero espectador em campo. A escalação ofensiva tinha Lucca, Wesley e Borré. O Atlético-GO defensivamente se segurou bem e cumpriu o que tinha se proposto: segurar a pressão. Faltou apenas ser mais presente no ataque.

No segundo tempo, enfim, aconteceu o bom jogo que prometia. Aos 5, na primeira investida goiana ao ataque, saiu o gol. Derek recebeu passe de cabeça de Maguinho, invadiu a área e tocou por cobertura na saída de Rochet. O gol foi confirmado após consulta no VAR. O Inter acordou e buscou o empate quatro minutos depois. Wesley fez cruzamento pela esquerda para Rafael Borré, que cabeceou com força sem chances para Ronaldo.

O time gaúcho passou a atacar pelos lados de campo, obrigando Ronaldo a trabalhar muito no segundo tempo. Foi um confronto, ataque contra defesa, mas faltou ser efetivo na hora de concluir as jogadas.

O próximo compromisso do Inter é pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, dia 1º de maio, faz a primeira partida da terceira fase diante do Juventude, no Beira-Rio, às 21h30. O Atlético-GO também joga pela Copa do Brasil, diante do Brusque, no mesmo dia, às 16h, em Itajaí (SC).

Pelo Brasileirão, o Inter joga no sábado (4) contra o Cruzeiro, às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O time goiano entra em campo na segunda (6), às 20h, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 1 ATLÉTICO-GO

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos (Matheus Dias), Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Maurício; Lucca (Alario), Wesley. e Rafael Borré, Técnico: Eduardo Coudet.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Roni, Maguinho (Max), Sahylon e Luiz Fernando (Alejo Cruz); Emiliano Rodríguez (Dérek). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Derek, aos 5, e Rafael Borré, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Derek, Rhaldney, Ronaldo, Roni e Shaylon (Atlético-GO).

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (SP-Fifa).

RENDA – R$ 438.925,50.

PÚBLICO – 23.836 torcedores.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).