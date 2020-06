Internacional inicia a terceira semana de atividades após retomada dos treinos

Após o fim de semana de folga, os jogadores do Internacional voltaram aos treinos, nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante, mas ainda não possuem uma previsão de retorno aos gramados. Esta é a quinta semana de atividades desde a retomada dos treinos.

Sob orientação do técnico argentino Eduardo Coudet, o elenco fez exercícios de força e musculação no gramado. A segunda parte do treino foi de atividades técnicas com bola, com atenção especial à troca de passes. Ao final do treino, os atletas foram bastante exigidos com uma sequência de corridas.

Os jogadores do time gaúcho voltam a treinar nesta terça-feira pela manhã em pequenos grupos e seguindo todas as orientações e protocolos de saúde, higiene e limpeza.

Quando a paralisação do segundo turno do Campeonato Gaúcho, o Inter era o líder do Grupo A, com sete pontos, seguido pelo Novo Hamburgo, que soma três.