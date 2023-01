Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 22:33 Compartilhe





Na Arena Barueri, o Internacional derrotou o Aster por 4 a 2 e carimbou o seu passaporte para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Adversário



Na próxima jornada, o Colorado mede forças contra o SKA Brasil, no próximo domingo.

O jogo



Desde os minutos iniciais, o Internacional mostrou a sua superioridade e não deu chances ao rival. Com apenas 7 minutos, Vinicius Souza abriu a contagem com chute de for da área. Melhor em campo, o time gaúcho ampliou o marcado através de Rangel soltou o pé de dentro da área e estufou as redes.





Na etapa final o Inter manteve o ritmo acelerado e chegou ao terceiro gol em falta de Tortello. O Aster chegou a diminuir com Dieguinho, mas a resposta do Inter foi imediata ao Ryan acertar uma cabeçada certeira. Nos minutos finais o time capixaba fez o seu gol de honra através de Acácio.

