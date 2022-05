Internacional faz duelo estadual com Juventude para ampliar sequência invicta

Há três jogos sem perder, o Internacional volta a campo neste domingo, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Em dos vários duelos estaduais desta quinta rodada, o time colorado visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os adversários ainda não venceram e buscam respiro.





O Inter vem de vitórias diante do Fortaleza, por 2 a 1, e Fluminense, por 1 a 0, além de empate sem gols com o Avaí. Sua única derrota foi na estreia diante do Atlético-MG, por 2 a 0. Com sete pontos, já mira o G-4, zona de classificação à Libertadores.

Já o Juventude empatou na estreia com o Red Bull Bragantino, por 2 a 2, e depois foi derrotado por América-MG, por 4 a 1, e Cuiabá, por 1 a 0. Na última rodada ficou no 1 a 1 com o Botafogo, fora de casa. Com dois pontos, inicia a rodada na penúltima colocação, à frente apenas do Fortaleza.

O técnico Mano Menezes tem ausência importante, mas já conhecida, no Internacional. Taison teve lesão na coxa confirmada e será desfalque por mais três semanas pelo menos. A opção é manter Maurício ou promover a estreia de Alan Patrick. Kaique Rocha e Tiago Barbosa são outros jogadores que estão se recuperando de lesões.

Mano reconheceu que o time precisa de ajustes, mas elogiou o desempenho no meio da semana, quando empatou com o Guaireña, do Paraguai, por 1 a 1, na Sul-Americana. “Fizemos um jogo com bons controles, bons fundamentos, e agora temos que melhorar o aproveitamento no terço final. Controlar a ansiedade e ajustar detalhes para construir vitórias”, avaliou.

O técnico Eduardo Baptista também tem alguns problemas para montar o Juventude. Isso porque três jogadores são desfalques certos: o meia Marlon e os atacantes Capixaba e Ricardo Bueno, todos entregues ao departamento médico.

Além disso, o meia Óscar Ruiz é dúvida. Caso não jogue, Chico entra no meio-campo junto com Yuri e Jadson. No setor defensivo, o zagueiro Vitor Mendes retorna após suspensão e forma dupla com Rafael Forster.

A palavra de ordem de Eduardo Baptista é encarar todo jogo do Brasileirão da mesma forma. “Devemos encarar a partida com o Internacional da mesma forma que encaramos o Botafogo. No Brasileiro, cada jogo é uma decisão. Com coragem, determinação e competência. É dessa maneira que devemos encarar. Eu acho que a postura tem que ser sempre essa e sempre atento aos detalhes”, alertou.