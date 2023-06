Internacional e Vasco jogam no Beira-Rio para amenizar pressão na temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2023 - 6:30 Compartilhe

Internacional e Vasco entrarão em campo neste domingo, no Beira-Rio, com o mesmo objetivo: aliviar a pressão após maus resultados na temporada. Às 16h, eles se enfrentarão na capital gaúcha, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na busca pela reação depois de seguidas decepções.

O Inter até conseguiu interromper a sequência de quatro derrotas no Brasileirão ao vencer o Bahia, por 2 a 0, e empatar com o Santos, por 1 a 1. Entretanto, amargou eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o América-MG, nos pênaltis, e ainda deixou a classificação na Copa Libertadores para a última rodada, justamente quando enfrentará o líder do seu grupo, o Independiente de Medellín, da Colômbia.

Os gaúchos apostam em sua força dentro de casa. Nos quatro jogos realizados até agora no Beira-Rio, pelo Brasileirão, foram três vitórias e só uma derrota. Na temporada, são 15 jogos, dez vitórias, quatro empates e uma derrota.

Mesmo assim, a pressão maior está nos ombros do Vasco. Disputando apenas o Brasileirão, o elenco com mais de R$ 100 milhões em reforços não encaixou e não vence desde a primeira rodada, quando fez 2 a 1 no Atlético-MG. São quatro derrotas seguidas, sendo a última goleada por 4 a 1 no clássico com o Flamengo.

Assim como o Inter fez recentemente ao bancar a continuidade de Mano Menezes, o Vasco manteve Maurício Barbieri, pois entende que a tabela foi complicada. O jogo diante do Inter também é considerado difícil e não deve alterar a situação do treinador, mesmo se for derrotado. Os jogos chave são os dois seguintes, contra Goiás e Cuiabá, ambos em casa, teoricamente mais fáceis e com boas possibilidades de somar pontos.

Nesta semana, representantes das torcidas organizadas tiveram uma reunião com o elenco, que contou com momentos fervorosos, mesmo sem atos de violência. Alguns chamaram os jogadores de “frouxos”. Líder do elenco, o zagueiro Léo pediu um voto de confiança e prometeu resultados a partir desta rodada.

Mano Menezes terá alguns problemas para escalar o time gaúcho para consolidar a reação no campeonato. O meia Carlos de Pena, que chegou a ser emprestado ao Vasco, teve lesão na coxa confirmada e é baixa certa.

Os meias Maurício, também lesionado, e Johnny, com a seleção dos Estados Unidos, também estão fora. O setor deve ser formado com cinco jogadores: Rômulo, Gustavo Campanharo, Wanderson, Alan Patrick e Pedro Henrique.

Mano elogiou a melhora do Inter nos últimos jogos e pediu consistência. “Temos melhorado a cada dia, é notório. Os jogadores mostram crescimento, mas precisamos fazer por mais tempo, é fundamental. Continuaremos melhorando para que a qualidade dos jogadores volte a fazer a diferença”, projetou.

Muito pressionado, Maurício Barbieri não tem outra alternativa a não ser fazer mudanças no Vasco. A principal delas será no formação tática, voltando com dois zagueiros. Assim, Miranda fica no banco de reservas e Capasso e Léo formam a dupla titular.

O volante Andrey Santos, retornou da seleção sub-20, mas está com dores no joelho e não joga. Assim, Marlon Gomes, que também voltou da seleção, inicia jogando. O volante Matheus Carvalho também deve ganhar chance e Erick Marcus disputa posição com Alex Teixeira. Ainda no ataque, Gabriel deve ser mais um retorno entre os titulares.

Apesar do mau momento, Barbieri garantiu que o Vasco pode se recuperar. “Tenho convicção de que o time tem oscilado muito mais do que esperávamos, nesse início. Temos tido dificuldades maiores do que pensávamos que poderíamos ter, mas continuo com a convicção de que podemos reverter esse quadro. Vou voltar a analisar para que esse elenco encontre um caminho melhor e os resultados voltam a aparecer”, explicou.

