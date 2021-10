Internacional e Juventude realizam ações voltadas para o dia das crianças Times gaúchos pensam no futuro e investem nas novas gerações de torcedores

Nesta terça-feira (12), é celebrado o dia das crianças em todo o país. Pensando em se aproximar dos novos torcedores, Internacional e Juventude promovem atividades direcionadas aos pequenos.

O Inter lançou uma campanha para presentear os seus sócios mirins com carteirinhas oficiais. A ação também conta com a participação dos familiares, pois incentiva a associação ao Clube do Povo na modalidade Sócio Coloradinho.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS



Além disso, em todas as sextas-feiras do mês de outubro, das 10h às 12h e das 14h às 17h (de Brasília), as crianças que se associarem ou renovarem o seu vínculo de sócio terão a oportunidade de tirar uma foto na sala de coletiva do Beira-Rio. Posteriormente, esses registros serão postados nas redes sociais do Inter.

– Muito mais que o valor material, esse presente representa o intangível, que é o amor que passa de geração para geração. É algo que não podemos mensurar, mas que tem um valor inestimável. Queremos os jovens torcedores, os sócios coloradinhos, cada vez mais próximos do clube e isso depende muito do exemplo que vem de casa – disse Jorge Avancini, vice-presidente de Marketing do Internacional.

Na última segunda-feira (11), o Juventude e o Centro Espírita Jardelino Ramos se uniram em prol dos jovens do Projeto Virando o Jogo. Os pequenos puderam se divertir com muita dança, comida e presentes. Todas as crianças receberam um kit com brinquedos e puderam tirar muitas fotos com o mascote do Ju, o Periquito.

Marcelo Palaia, especialista em marketing esportivo e professor do segmento pela ESPM-SP, afirma sobre a pretensão dos clubes em obter retorno com ações planejadas para crianças:

– Os times buscam aumentar a base de apoiadores e fidelizar os sócios torcedores desde cedo, dando benefícios aos cadastrados. Além disso, crianças são ótimas fontes de renda para o clube, pois levam os pais a consumirem produtos da instituição. Assim, a paixão vai passando de geração em geração.

Renê Salviano, executivo com mais de 20 anos de experiência profissional e proprietário da agência de marketing esportivo HeatMap, comentou como os clubes poderiam comunicar com os torcedores novos:

– Vejo os games como a grande força de conexão com os fãs do futuro. Com uma boa dose de criatividade pode se colocar a história da instituição dentro de um jogo para a criançada, e mais, os mascotes podem fazer parte disto. As crianças já usam a voz para ativar jogos e em vários casos esta é a forma de se conectarem, basta a gente escutar o que esta geração está fazendo, não é novo, já está acontecendo.

E MAIS:





E MAIS:

Saiba mais