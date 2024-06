Internacional e Atlético-MG se enfrentam em momentos diferentes no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Dois dos times que mais estão sofrendo com desfalques por conta da Copa América, Internacional e Atlético-MG medem forças nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O mando de campo é colorado, mas o Beira-Rio ainda não tem condições de receber jogos devido aos estragos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A diretoria, então, escolheu o Heriberto Hülse como a ‘nova casa’ do Inter.

Os dois times chegam para o jogo em momentos diferentes. Embalados por duas vitórias, sendo a última no Gre-Nal (1 a 0), os gaúchos têm 17 pontos e estão na sétima colocação. Já os mineiros não ganham há três jogos e estão em décimo lugar, com 14 pontos, portanto, em baixa.

A solidez defensiva foi determinante para a reação do Internacional. Nesta quarta-feira, porém, o técnico Eduardo Coudet vai precisar mexer no setor, que não foi vazado nas vitórias sobre Corinthians e Grêmio – ambas por 1 a 0.

Amarelados no Gre-Nal, o lateral-direito Bustos e o zagueiro Fernando cumprem suspensão. Hugo Mallo entra na lateral, enquanto Igor Gomes, Mercado e Robert Renan disputam a vaga ao lado de Vitão.

A lista de desfalques ainda tem o goleiro Rochet e os atacantes Borré e Enner Valencia, que seguem na Copa América pelas seleções do Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente. Já o meia Alan Patrick é dúvida depois de atuar no sacrifício contra o Grêmio.

“Eu já tinha falado que vamos brigar (pelo título). Continuo falando isso. Estamos nos adaptando as características dos jogadores e com o desgaste físico que estamos sofrendo. Muitos jogadores não estão 100%, mas todos queriam estar. Isso é o que mais vale”, disse Coudet.

O Atlético-MG tem desfalques em todos os setores. O goleiro Everson foi vetado pelo departamento médico por causa de uma inflamação no dedo. Após o jogo contra o Fortaleza, após ser criticado por torcedores, o goleiro revelou ter atuado no sacrifício. Nesta quarta-feira, Matheus Mendes será o titular.

O departamento médico ainda tem os laterais Saravia e Rubens, o zagueiro Maurício Lemos, o volante Otávio, o meia Robert e o atacante Alisson Santana. Já o meia Igor Gomes cumpre suspensão automática. Além disso, três jogadores estão na Copa América: o lateral Guilherme Arana (Brasil), o meia Alan Franco (Equador) e o atacante Eduardo Vargas (Chile).

A boa notícia para o técnico Gabriel Milito é o retorno de Hulk, que desfalcou o Atlético-MG nas últimas duas rodadas. O atacante cumpriu suspensão contra o Vitória e foi liberado do jogo contra o Fortaleza para acompanhar o nascimento da filha.

“Quando a gente vinha ganhando, eu falei que era muito difícil manter essa regularizada, porque no futebol atravessamos momentos de dificuldades. Agora nós estamos em um momento de dificuldade. O único caminho para continuar é trabalho, trabalho, trabalho e lutar, lutar, lutar… Todos juntos”, disse Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

INTERNACIONAL – Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick (Aránguiz); Wesley, Alario e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

ATLÉTICO-MG – Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Brahian Palacios (Mariano) Battaglia, Zaracho, Pedrinho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).