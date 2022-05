Internacional e Atlético-GO buscam confirmar vagas nas oitavas da Sul-Americana

O Internacional tem um jogo decisivo, a partir das 19h desta terça-feira, para se manter vivo na Copa Sul-Americana. Em casa, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), recebe o 9 de Outubro, do Equador, pela sexta e última rodada da fase de grupos. Os gaúchos disputam a única vaga à próxima fase com o Guaireña, do Paraguai.

O time brasileiro lidera o Grupo E com nove pontos, mesmo número do Guaireña, que enfrenta o Independiente Medellín, da Colômbia, no mesmo horário. Em caso de vitórias de brasileiros e paraguaios, a vaga será decidida por critérios de desempate. O Inter possui três gols de saldo e marcou sete, enquanto o Guaireña tem dois de saldo e marcou nove.





O Internacional pode ter grande reforço para o jogo. O atacante Taison, em fase final de recuperação de lesão na coxa, participou novamente das atividades. Deve, ao menos, ser relacionado. O lateral-esquerdo Renê, poupado no fim de semana por suspeita de lesão, que não se confirmou, é outro a retornar.

O técnico Mano Menezes destacou a postura do time e vê o Inter no caminho certo. “Os jogadores que entraram foram bem e o time está com espírito competitivo. Estamos buscando a vitória, independente do que o adversário faça. Vamos seguir em frente, pois estamos no caminho certo.”

Sem chances de classificação,o técnico Juan Léon não escondeu sua estratégia para o jogo. Segundo ele, por conta do desgaste, não usará os titulares. “As duas competições estão desgastando a equipe. Vou conversar com os jogadores, mas iremos ao Brasil sem os titulares.”

APENAS DE SI

O Atlético-GO é outro brasileiro a definir sua situação nesta terça-feira, às 21h30, na cidade de Quito. Líder do Grupo F, com 12 pontos, os goianos duelam com a vice-líder, LDU, com 10 pontos, no Equador. O Atlético precisa de apenas um empate para confirmar a primeira colocação.

Em relação ao time que venceu o Coritiba por 2 a 0, no Brasileirão, o técnico Jorginho será obrigado a fazer uma mudança. No ataque, Luiz Fernando não está inscrito e dará lugar a Léo Pereira.

Jorginho fez questão de elogiar o time após a vitória e destacou a ofensividade do Atlético. “O grupo está de parabéns. Em termos de posicionamento ofensivo, a equipe entendeu claramente do que precisamos. Marcamos em cima. Desde o começo a equipe fez a marcação linha alta, baixamos somente quando estávamos errando um passe.”

Precisando vencer para ficar com a única vaga do Grupo F nas oitavas, o técnico Pablo Marini vai escalar o que tem de melhor. Além do desejo do grupo de apagar a derrota sofrida na estreia para o time brasileiro, quando o LDU perdeu em Goiânia, por 4 a 0.