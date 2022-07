Internacional divulga campanha com Luísa Sonza para reforçar laços com torcedores

Com o objetivo de apresentar um novo conceito e reposicionar sua marca, o Internacional lançou a campanha “Vivo em Ti”, que reforça laços históricos entre o clube e a torcida, com participação especial da cantora Luísa Sonza. O vídeo que anuncia a ação foi veiculado no intervalo da novela Pantanal, da Rede Globo, e traz frases de efeito que fazem referência à torcida, como “Sempre Contigo”, “Sou Inter” e “Vivo em Ti”, mantra principal que dá nome à ação.

O conceito de que “O Inter vive no torcedor, o torcedor vive no Inter!”, traz a experiência e identificação da torcida colorada com o clube gaúcho. Na campanha, a ideia de que a relação com os torcedores vai além da relação dentro de campo é reforçada por lideranças do elenco, como Taison, Edenilson e Alan Patrick.

Para Alessandro Barcellos, presidente do clube, a relação com a torcida cria um sentimento que vai além do Beira-Rio. “O Inter está presente em todos. Não apenas nos sócios e torcedores que têm a possibilidade de vir ao estádio. E é isso que queremos destacar. O Inter vive em cada um. Não se resume ao Beira-Rio apenas. É um sentimento, um amor que vai muito além do que ocorre nas quatro linhas”.

O reposicionamento de marca do clube colorado conta também com um manifesto e de atualizações na identidade visual do Inter. Nos próximos dias, novas ações serão feitas para enfatizar os novos conceitos apresentados pelo clube.

Dentro deste novo conceito que o clube está adotando, a gaúcha Luísa Sonza tornou-se Consulesa Cultural Colorada desde o final do mês de maio. A cantora de 23 anos publicou em suas redes sociais o kit recebido pelo Clube do Povo, contendo uma camisa personalizada, uma cuia e bomba de chimarrão.

Nos vídeos publicados pela cantora, ela se disse honrada com o convite para ser Consulesa Cultural Colorada. “Óbvio que eu aceito! Que honra!” Luísa disse ainda revelou que quer assistir a um jogo no Beira-Rio: “Me convidem para ir ao estádio num jogo, principalmente Gre-Nal!” O convite já foi formalizado pelo Clube à cantora e sua família.

Luísa Sonza é natural de Tuparendi-RS, município localizado a quase 500 quilômetros de Porto Alegre. Com seu talento, autenticidade e carisma, já acumula cerca de 45 milhões de seguidores somados em suas redes sociais, mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e conta com diversos sucessos emplacados ao longo de sua carreira.

Com o objetivo de homenagear os colorados com destaques na cultura nacional e internacional, de um modo geral, o projeto Cônsul Cultural atribui a ‘missão’ aos cônsules e consulesas de levar o nome do clube aos locais onde sua arte se fizer presente.

Além dela, nomes como Bárbara Paz, Júlia Lemmertz, Rita Lee e Patrícia Poeta já compunham a lista de cônsules culturais do time colorado.