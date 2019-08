Internacional deve ter desfalque importantíssimo para jogo decisivo contra o Flamengo

Rio – Autor do gol da vitória do Internacional no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o lateral-direito Edenilson deve desfalcar a equipe gaúcha no primeiro jogo contra o Flamengo, pela Libertadores, que vai acontecer no próximo dia 21 no Maracanã.

O jogador passou por exames nesta sexta-feira e está com uma lesão muscular na coxa direita. As dores foram sentidas pelo lateral durante a partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, em Belo Horizonte. O Flamengo também deverá ter desfalques nas partida. O apoiador Diego, o meia-atacante Vitinho e o zagueiro Rodrigo Caio não devem ter condições de jogo.

O Flamengo divulgou a última parcial de ingressos para este confronto, e 47.339 bilhetes já foram vendidos. Com exceção dos setores Norte e Leste Superior que estão esgotados, os torcedores poderão adquirir entradas para as outras localidades do Maracanã.