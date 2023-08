Internacional defende vantagem com Bolívar para chegar à semifinal da Libertadores após 8 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 7:30 Compartilhe

Após construir uma boa vantagem no primeiro jogo, o Internacional volta a campo para avançar ainda mais na Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, às 19h, recebe o Bolívar, da Bolívia, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo jogo de volta das quartas de final, precisando apenas de um empate.

Bicampeão, em 2006 e 2010, o Inter quer chegar às semifinais após oito anos. Em 2015, foi eliminado pelo Tigres, do México, após vitória por 2 a 1 em casa e derrota por 3 a 1 fora. O adversário mexicano ficou com o vice-campeonato, perdendo para o River Plate na final.

Com o bom momento, a expectativa é de que mais 50 mil torcedores estejam no estádio com direito a um novo recorde. Nas oitavas de final, 50.479 pessoas assistiram ao Inter eliminar o River Plate nos pênaltis, maior número do Beira-Rio após a reforma para a Copa do Mundo de 2014.

No jogo de ida, mesmo jogando na altitude de quase 3.700 de La Paz, o Internacional conseguiu uma importante vitória, por 1 a 0, com gol marcado por Enner Valencia. Com isso, o time brasileiro pode empatar para garantir vaga nas semifinais. O Bolívar precisa vencer por um gol para levar a decisão aos pênaltis e a partir de dois gols para avançar no tempo normal. Quem passar de fase, encara o vencedor do duelo entre Fluminense e Olimpia, do Paraguai. No primeiro jogo, o time brasileiro venceu por 2 a 0 no Maracanã.

Focado na Libertadores, o Internacional jogou mais uma vez com reservas no Brasileirão, mas empatou sem gols com o Flamengo no Maracanã. O time ainda precisa de uma reação, porque tem 25 pontos em 14º lugar e não vence há nove jogos, com cinco empates e quatro derrotas.

Na partida contra o Flamengo, o auxiliar Lucho González, que substituiu o suspenso Eduardo Coudet, colocou vários titulares no segundo tempo. A má notícia fica por conta do zagueiro Vitão que teve um problema muscular na coxa. Ele aguarda resultado de exame, mas deve ser desfalque.

Assim, Igor Gomes e Nico Hernández disputam vaga para formar dupla com Mercado. O atacante Luiz Adriano, que é reserva de Enner Valencia, sofreu um entorse no tornozelo e também será reavaliado. Após o empate com o Flamengo, Lucho pediu para que o time mantenha a atuação e o espírito de luta apresentados. “Depois do jogo com o Bolívar, já começamos a pensar na estratégia. Se analisarmos os jogos, sobretudo os do Brasileirão, quando não tivemos bons resultados, as atuações foram boas. O elenco mostrou que está capacitado para lutar de igual com quem for e onde seja. É esse espírito que precisamos manter tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, em que teremos um confronto decisivo”.

No lado do Bolívar, o técnico Beñat San José teve mais tempo para se preparar para o confronto decisivo, uma vez que o time não atuou pelo Campeonato Boliviano. Apesar da derrota em casa, o comandante deve manter a base da escalação. Entretanto, ele não poderá contar com o lateral-esquerdo José Sagredo, que sentiu uma lesão e foi cortado. Seu irmão, Jesús Sagredo, deve ser o substituto. Um fato curioso.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias