Internacional de Limeira busca permanência no Paulistão diante do Novorizontino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Com a intenção de definir de vez sua permanência na divisão para brigar por objetivos maiores no Campeonato Paulista, a Inter de Limeira enfrenta o Novorizontino nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio Major Levy Sobrinho, pela oitava rodada. O time de Novo Horizonte quer continuar na zona de classificação.

A Inter de Limeira vive o seu melhor momento no campeonato, não perde há quatro jogos e venceu os últimos três. Na rodada passada, bateu o Botafogo por 2 a 0. Com isso, chegou aos dez pontos, entrou na briga pela classificação no Grupo C e praticamente assegurou sua vaga na elite estadual.

Do outro lado, o Novorizontino chegou a 12 pontos, ao vencer o Guarani por 2 a 0. O time entrou na rodada dentro da zona de classificação em uma briga acirrada no Grupo D com São Paulo, São Bernardo e Botafogo.

Sem jogadores suspensos, a Inter ter força máxima. A expectativa é que repita a mesma escalação que derrotou o Botafogo. A única dúvida é em cima do zagueiro Emerson Santos, que deixou o campo reclamando de dores. Caso não tenha condições, Matheus Mancini será escalado.

“Quando nós vencemos o Guarani, tínhamos convicção que iríamos fazer outros belos jogos e não mais falar em rebaixamento. Brinquei com os atletas que era proibido falar sobre isso. Nós temos chances de classificação muito maiores do que as de rebaixamento. Vemos muitos times conquistarem a pontuação mínima e relaxarem. Queremos mais para a Inter”, disse o técnico Júnior Rocha.

Do outro lado, o Novorizontino também deve repetir a escalação da rodada anterior, já que tem todos os atletas à disposição do técnico Eduardo Baptista. A principal disputa é no ataque, entre Neto Pessoa, Lucca e Jenison. O primeiro é o favorito para iniciar jogando. Rodolfo, que fez os dois gols na vitória sobre o Guarani, pode aparecer no lugar de Waguininho.

“Temos de trabalhar, temos dois jogos difíceis, a Inter de Limeira que vem de um bom momento, na sequência o Santos que também vive bom momento, ambos fora de casa e num tempo bastante aperto. Destacar que mais uma vez o Novorizontino joga com um dia a menos de descanso em relação aos seus adversários e isso, dentro de uma sequência, tem um peso muito grande. Mas estamos preparados, fizemos uma pré-temporada muito boa, com jogadores responsáveis e profissionais, o que possibilita disputar em alto nível”, disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X NOVORIZONTINO

INTER DE LIMEIRA – Max Walef; JP Galvão, Diego Jussani, Maurício, Emerson Santos e Zé Mário; Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Juninho; Quirino e Éverton Brito. Técnico: Júnior Rocha.

NOVORIZONTINO – Jordi; Raul Prata, Luisão, Renato, Chico e Danilo Barcelos; Willian Farias, Marlon e Rômulo; Waguininho (Rodolfo) e Neto Pessoa (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias