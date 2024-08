Internacional contrata o meia Bruno Tabata do Palmeiras até dezembro de 2027

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 12:03 Para compartilhar:

Fora dos planos de Abel Ferreira neste retorno ao Palmeiras, o meia Bruno Tabata vai defender as cores do Internacional. O jogador foi oficializado neste domingo como reforço do clube colorado e assinou contrato até dezembro de 2027.

“O Sport Club Internacional anuncia que chegou a um acordo com a Sociedade Esportiva Palmeiras para comunicar a contratação do meio-campista Bruno Tabata. Ele assinará contrato até o final de 2027 com o Clube do Povo”, informou o Inter.

O reforço de 27 anos chega para suprir uma carência do Internacional, que vem sofrendo com problemas físicos de Alan Patrick e carece de armadores. O técnico Roger Machado havia pedido a chegada de um meia e Tabata desembarcou em Porto Alegre sob enorme expectativa.

“Tabata chega ao Inter com a missão de reforçar o setor criativo do time, trazendo sua experiência e habilidade para ajudar a equipe colorada nos desafios futuros. Canhoto e podendo atuar em diversas funções no meio-campo, o meia é conhecido por sua capacidade de fazer movimentos para receber a bola na entrelinha do adversário, contribuindo com assistências e gols”, avaliou o clube gaúcho.

O meia teve passagens de destaque pelo Sporting, mas não conseguiu ser o substituto de Gustavo Scarpa no Palmeiras, acabou sendo emprestado, voltou sem espaços com Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Rômulo no elenco palmeirense e busca retomar a carreira em Porto Alegre.

“Bruno Tabata chega ao Clube do Povo com a expectativa de mostrar todo o seu potencial e ajudar o clube a alcançar seus objetivos na atual e próximas temporadas. O Inter acredita que a chegada do jogador será fundamental para fortalecer o elenco e agregar qualidade ao time.”