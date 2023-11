Internacional cede o empate ao lanterna América-MG no Beira-Rio e é vaiado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 21:21 Para compartilhar:

O Internacional largou na frente com o artilheiro Enner Valencia, mas acabou cedendo o empate para o lanterna América-MG, por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com isso, perdeu oportunidade de se aproximar do G-6 e foi bastante vaiado no apito final.

Na última posição, com 20 pontos, o América já não vence há nove jogos. A fuga do rebaixamento já é algo bem distante. O Inter, por sua vez, chegou aos 39, longe de brigar por uma Libertadores. Os jogadores deixaram o campo vaiados.

O time gaúcho começou pressionando o mineiro e precisou de apenas 14 minutos para abrir o marcador. Nico Hernández avançou pelo meio e cruzou. Enner Valencia subiu entre os zagueiros adversários para desviar de cabeça e fazer 1 a 0. Daniel Borges tentou responder, mas o arremate saiu pela linha de fundo.

Após abrir o placar, o Internacional diminuiu o ritmo e deixou o jogo morno, tanto que voltou a criar apenas aos 30, quando Wanderson recebeu de Pedro Henrique e exigiu boa defesa de Jori. O atacante ainda teve uma segunda oportunidade, mas jogou rente ao travessão.

Sem conseguir criar, o América ficou “assistindo” o Internacional jogar, mas conseguiu evitar uma derrota ainda mais elástica. Aos 41, Enner Valencia recebeu na esquerda, partiu para cima da marcação e colocou Jori para trabalhar.

No segundo tempo, Fabián Bustos foi ousado. Abriu mão de um defensor e colocou um atacante para tentar buscar o resultado. Em campo, o time mineiro cresceu e conseguiu ameaçar aos oito minutos. Juninho cruzou, Mastriani tentou a finalização, mas não conseguiu. A bola ficou com Emmanuel Martínez, que demorou para chutar e viu Nico Hernández chegar para salvar.

Apesar de estar mais acuado, o Inter não deixou de atacar. Aos 16, Wanderson fez boa jogada pela esquerda e rolou para trás. Aránguiz chegou batendo, mas carimbou Alan Patrick. O próprio capitão do time colorado teve, no lance seguinte, uma chance para marcar. Jori salvou.

O Inter, no entanto, acomodou-se muito e viu o América empatar aos 28. Marlon pegou de fora da área com a perna direita e mandou no ângulo de Rochet, que apenas olhou a bola entrar. O time gaúcho ainda tentou um abafa no fim, com vários atacantes em campo, mas não conseguiu evitar o empate.

Na próxima rodada, o América faz o clássico com o Atlético-MG no sábado, às 19h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). No domingo, às 16h, o Internacional visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 AMÉRICA-MG

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Nico Hernández (Dalbert); Rômulo (Gabriel), Aránguiz (Lucca) e Alan Patrick (Luiz Adriano); Wanderson, Enner Valencia e Pedro Henrique (Bruno Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

AMÉRICA-MG – Jori; Daniel Borges (Felipe Azevedo), Iago Maidana (Marlon), Ricardo Silva e Danilo Avelar; Alê, Juninho, Rodriguinho (Breno), Emmanuel Martínez (Cazares) e Benítez (Mateus Henrique); Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

GOLS – Enner Valencia, aos 14 minutos do primeiro tempo; Marlon, aos 28 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Danilo Avelar e Alê (América).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 130.058,00.





PÚBLICO – 14.961 torcedores.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

