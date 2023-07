Internacional busca reabilitação em duelo direto contra o embalado Cuiabá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 5:00 Compartilhe

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo neste sábado de olho na reabilitação. Em casa, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o time gaúcho irá fazer um duelo direto de meio de tabela com o Cuiabá, às 16h. O visitante vem embalado por duas vitórias seguidas.

Atualmente, apesar do jejum de vitórias, o Internacional é décimo colocado na tabela com 23 pontos ganhos. O Cuiabá aparece logo atrás, em 12º, com 22 pontos. Além de vir de dois resultados positivos, o time mato-grossense somou três vitórias nos últimos quatro jogos e está em uma crescente dentro da competição.

O técnico Eduardo Coudet deve promover duas mudanças no Internacional. Como o atacante Enner Valencia está com uma fadiga muscular na coxa direita e foi poupado dos últimos treinamentos, deve mesmo ser baixa. Com isso, Pedro Henrique treinou e deve começar jogando.

A outra mudança será por conta do retorno do zagueiro Vitão, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e volta a formar a dupla titular com Mercado. Com isso, Nico Hernández volta ao banco de reservas. Entre os relacionados, a novidade será o meio-campista Bruno Henrique, reforço que ainda precisa ganhar ritmo de jogo, afinal disputou seu último jogo no início de maio.

Do outro lado, o Cuiabá deve ir a campo com o que tem de melhor. O técnico António Oliveira não tem desfalques por suspensão ou lesão. A principal novidade fica para o atacante Derik Lacerda,recém-contratado e que teve seu nome regularizado junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta forma, ele está apto para estrear.

O jogador, inclusive, seguiu viagem para o sul do País com o restante do grupo. Mas, neste primeiro momento, a tendência é que ele comece a partida no banco de reservas. O ataque titular deve ter Jonathan Cafú, Deyverson e Clayson.

