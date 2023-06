Internacional ataca o Independiente Medellín-COL para carimbar vaga na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 6:30 Compartilhe

Dependendo de suas forças para avançar às oitavas de finais da Copa Libertadores, o Internacional encara o Independiente Medellín-COL nesta quarta-feira, às 19 horas, no Beira Rio, pela sexta e última rodada da fase de classificação. O time gaúcho é o segundo colocado do Grupo B e uma vitória por qualquer resultado garante o clube em primeiro lugar da chave.

O Internacional tem nove pontos, um a menos que os colombianos, que lideram com 10, e um a mais que o Nacional-URU, que tem oito, e jogará simultaneamente no Uruguai, contra Metropolitanos-VEN, lanterna da chave, ainda sem pontuar.

Caso o Internacional saia com outro resultado sem ser os três pontos, terá que secar os uruguaios para não ser eliminado da competição e ir para a Copa Sul-Americana. Vale lembrar que o time gaúcho está invicto na competição, com duas vitórias e três empates.

Para a partida mais importante do ano, o treinador Mano Menezes terá reforços vindos do departamento médico. Gabriel, Aránguiz, De Pena e Maurício foram liberados e surgem como opção. Gabriel e Aránguiz, por ainda não terem atuado na temporada, devem ficar apenas entre os relacionados, para darem forças ao elenco no vestiário. Já De Pena e Maurício devem estar à disposição do técnico no banco de reservas.

Por outro lado, o treinador não terá o zagueiro Nico Hernández, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Vitão e Mercado devem formar a dupla de zaga. Mano Menezes sabe que é um jogo de vida ou morte para o clube.

“A equipe precisa encontrar soluções e ter variações… Precisamos encontrar soluções. Não tem meio termo conosco, ou nos classificamos ou não. E, se classificarmos, seremos primeiro. Temos capacidade para buscar a vitória”, disse o treinador.

O Independiente de Medellín, apesar de liderar o grupo, não vem em grande fase. O time ainda é comandado pelo interino Sebástian Botero, que assumiu o time após a queda do treinador David González, após fraca campanha no Campeonato Colombiano. Para a partida, o treinador não terá o meia Ibarguén, uma das principais contratações para 2023. O jogador sofreu uma lesão muscular contra o Metropolitanos e está fora por três meses.

Interino, o técnico Botero está confiante no duelo contra o Internacional. “Nossa prioridade é a Copa Libertadores. Vamos entrar com o que temos de melhor, fazendo um bom jogo, temos totais condições de sairmos classificados contra o Internacional, em Porto Alegre”, afirmou o treinador.

