Internacional anuncia contratação de Bruno Henrique, ex-Palmeiras e Corinthians

Após confirmar o retorno do técnico Eduardo Coudet, contratado para substituir o demitido Mano Menezes, o Internacional anunciou o volante Bruno Henrique, ex-Palmeiras e Corinthians, como novo reforço, nesta quarta-feira. O jogador de 33 anos, que estava no Al Ittihad, da Arábia Saudita, assinou contrato com o clube colorado até dezembro de 2025.

O meio-campista estava no futebol árabe desde que deixou o Palmeiras, em 2020. Quando vestia a camisa palmeirense, foi campeão paulista, brasileiro e da Libertadores. Pouco antes, em 2015, ano em que jogava pelo rival Corinthians, conquistou seu primeiro Brasileirão, sob o comando de Tite. Entre as passagens pelos rivais paulistas, defendeu o Palermo, da Itália. No início da carreira, passou por Iraty-PR, Londrina e Portuguesa.

Ao anunciar a contratação, o Inter descreveu Bruno Henrique como “o homem que parou Cristiano Ronaldo, venceu a América e agora defende o Clube do Povo”. A citação ao craque português é uma referência aos embates entre o Al Ittihad, ex-time do volante, e o Al Nassr, de Ronaldo, na Arábia Saudita. Nos confrontos mais recentes, o Al Ittihad venceu por 1 a 0, na liga saudita, e por 3 a 1, na semifinal da Copa Saudita, além de ter sido campeão dos dois campeonatos.

Bruno Henrique já foi integrado ao elenco colorado e participou do treino desta manhã ao lado dos companheiros. Depois da demissão de Mano Menezes na última segunda-feira, após empate sem gols com o Palmeiras no Beira-rio, domingo, o Inter começa uma nova fase sob o comando de Eduardo Coudet, que viverá sua segunda passagem pelo clube. Em 2020, entregou o cargo, mesmo com bons resultados, para treinar o Celta de Vigo, da Espanha.

