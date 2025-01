Internacional anuncia atacante colombiano Johan Carbonero

O Internacional anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação do atacante colombiano Johan Carbonero.

O jogador de 25 anos chega por empréstimo até o final do ano cedido pelo Racing da Argentina, onde foi campeão da Copa Sul-Americana (2024) e do Troféu dos Campeões da Argentina (2022).

Carbonero estreou como profissional em 2018 pelo Once Caldas e foi contratado pelo Racing em 2022, depois de defender por dois anos o Gimnasia y Esgrima de La Plata.

No clube de Avellaneda, apesar de ter sofrido com as lesões, marcou oito gols e deu quatro assistências em 65 jogos.

Sua passagem pela Argentina, no entanto, foi marcada por uma denúncia de “abuso sexual” em 2020 por uma funcionária de um hotel onde o jogador estava hospedado.

Carbonero foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo para defender a seleção da Colômbia em dois amistosos em março de 2023, contra Coreia do Sul e Japão, mas teve que ser cortado devido a problemas físicos.

Sua experiencia internacional se limita a atuações pelas seleções sub-20 e sub-23.

