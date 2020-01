Internacional anuncia a contratação do atacante Marcos Guilherme, ex-São Paulo

O Internacional anunciou neste domingo o nome do quarto jogador contratado pelo clube para a temporada de 2020: Marcos Guilherme, atacante revelado pelo Athletico-PR que estava defendendo o Al-Wehda, da Arábia Saudita, desde 2018. Ele assinou contrato com os gaúchos com duração até o final de 2022.

Aos 24 anos, Marcos Guilherme chega ao quinto clube de sua carreira. Após se destacar no Athletico-PR e na seleção brasileira sub-20, o atacante foi emprestado ao Dínamo Zagreb, da Croácia, mas a sua passagem pela Europa foi curta. No meio de 2017, ele chegou ao São Paulo, time que defendeu por um ano. O bom desempenho no Morumbi o levou à Arábia Saudita, onde marcou 11 gols em 46 partidas pelo Al-Wehda.

O paulista de Itararé vai reforçar o setor ofensivo do Internacional, que já conta com Guerrero, Wellington Silva, William Pottker, Netto, João Peglow e o recém-contratado Thiago Galhardo, que no ano passado defendeu o Ceará.

Além de Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, também foram adquiridos pelo clube gaúcho o lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo, e o volante argentino Damian Musto, que estava no Huesca, da Espanha. Nos próximos dias, o Internacional deve anunciar a chegada do lateral-esquerdo Moisés, do Bahia.

Nesta temporada, o time de Porto Alegre será comandado pelo treinador Eduardo Coudet, argentino que terá a sua primeira experiência no futebol do Brasil. Sua estreia oficial está marcada para o próximo dia 23, quando o Internacional vai enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Na Copa Libertadores, o Internacional vai estrear no dia 4 de fevereiro, quando enfrentará uma equipe chilena ainda não definida (Unión Española ou Universidad de Chile) pela segunda fase eliminatória. Coudet, portanto, terá pouco tempo para deixar a sua equipe pronta para o primeiro desafio na competição mais importante na temporada.