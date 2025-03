Internação e possível vício em drogas: a luta de Linn da Quebrada contra a depressão

Na noite de segunda-feira, 17, a assessoria da cantora e atriz Linn da Quebrada anunciou uma pausa em sua carreira para que ela possa cuidar de sua saúde mental e bem-estar. Segundo o comunicado, a situação de Linn é “delicada”, e a internação aconteceu após supostas imagens dela mostrarem uma pessoa parecida com a famosa no local conhecido como Cracolândia, em São Paulo. A assessoria, entretanto, esclarece que a informação não procede.

“A assessoria informa que, neste momento, a artista Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar. Recentemente, ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão”, explicou a equipe da ex-BBB.

“Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento. Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio”, completou.

Equipe nega vício em drogas

Na manhã desta terça-feira, 18, a equipe de Linn da Quebrada se pronunciou após a cantora voltar a ser internada em uma clínica de reabilitação. De acordo com o comunicado divulgado nas redes da artista, a informação “não é verídica e possui caráter tendencioso”.

“Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos associados a questões de saúde e bem-estar”, afirma a equipe de Linn.

Os boatos começaram com a circulação de um vídeo que supostamente mostra a cantora na Cracolândia. No entanto, as imagens mostram uma pessoa caminhando ao lado de um homem na frente de uma loja de móveis usados na Avenida São João, no centro de São Paulo. O local é próximo à região conhecida como Cracolândia, mas o vídeo não apresenta nenhum indício de que a cantora estivesse usando drogas.

Pausa no trabalho

Linn da Quebrada cancelou compromissos, como o show que faria em São Paulo no último sábado, 15, e também não compareceu a nenhum evento de divulgação de “Vitória”, filme estrelado por Fernanda Montenegro na quinta-feira, 13, no qual interpreta a cabeleireira Bibiana.

A luta de Linn da Quebrada contra a depressão

Em junho de 2024, a cantora, atriz e ex-BBB deu entrada em uma clínica de reabilitação para tratar de sua saúde mental. Na época, ela estava lutando contra uma depressão e optou por buscar ajuda profissional.

Após deixar a reabilitação, em setembro do mesmo ano, Linn disse que foi um período em que se conectou consigo mesma e estava passando por um “momento de ressocialização”.

“Meninas, voltei! A mamãe voltou, caralho”, comemorou ela em um curto vídeo, no qual aparece sorridente e vibrante.