Intermediários estariam tentando levar técnico argentino ao Fluminense

Técnico do Independiente, Ariel Holan celebra o título da Copa Sul-Americana, no Maracanã – AFP / MAURO PIMENTEL Rio – O Fluminense segue sua busca pelo substituto de Fernando Diniz, demitido na última segunda-feira. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, intermediários estão tentando levar às Laranjeiras o nome do argentino Ariel Holan, campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente-ARG. A informação foi confirmada por Fernando Hidalgo, representante do técnico argentino.

“Fui procurado por intermediários, mas não dei procuração a ninguém. Conheço bem os dirigentes do Fluminense e eles sabem como me encontrar. Têm o número de meu telefone”, disse Fernando.

Até o momento, o Fluminense trabalhou com os nomes de Abel Braga e Dorival Júnior. O primeiro recusou o convite por preferir aceitar trabalhos só em início de temporada, enquanto o segundo negocia com uma equipe do exterior. O nome de Mano Menezes, especulado, não irá adiante, já que o Fluminense está ciente de que ele não assumirá nenhum clube até o fim de 2019.