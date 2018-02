Interino fecha treino e mantém mistério sobre escalação do Atlético-MG

Não foi neste sábado que o técnico interino Thiago Larghi revelou a escalação do Atlético-MG para o confronto diante do Tupi, domingo, pelo Campeonato Mineiro. Ele fechou à imprensa o último treino antes do confronto, realizado na Cidade do Galo, e manteve o mistério para a partida.

O suspense se tornou ainda maior porque, momentos depois da atividade, Larghi divulgou a lista de relacionados com seus titulares. Desta forma, ainda não está certo se o interino levará a campo o que tem de melhor para encarar o Tupi ou poupará algumas peças.

Depois de golear o Botafogo-PB e avançar na Copa do Brasil na última quarta-feira, a tendência é que o Atlético-MG descanse algumas peças no domingo. Na sexta, Larghi trabalhou em campo com os reservas, mas, depois, explicou que ainda tinha dúvidas sobre a equipe que levaria a campo.

A opção de poupar jogadores ganha força por causa da semana decisiva que o Atlético-MG viverá na sequência. Na próxima quarta-feira, a equipe visita o Figueirense pela Copa do Brasil. No domingo seguinte, terá o clássico com o Cruzeiro pela frente, no Independência.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Cleiton

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Matheus Mancini e Iago Maidana

Laterais: Patric, Fábio Santos, Samuel Xavier e Danilo

Meio-campistas: Adilson, Elias, Arouca, Gustavo Blanco, Cazares e Tomás Andrade

Atacantes: Otero, Róger Guedes, Erik, Luan, Ricardo Oliveira e Carlos