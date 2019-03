Interino elogia atuação de reservas e enaltece a grande campanha do Grêmio

O técnico interino do Grêmio, Victor Hugo Signorelli, elogiou o desempenho dos reservas escalados na equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Pelotas, na Boca do Lobo, na noite desta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, além de enaltecer a campanha invicta do time, com nove triunfos e dois empates em 11 jogos.

“Atingimos 29 pontos, com nove vitórias e apenas dois empates. Nunca ninguém fez esta marca. A campanha é excelente e dá moral para o time, que precisa continuar vencendo porque agora os jogos de ida e volta são decisivos”, explicou o treinador.

Como primeiro colocado, o Grêmio agora vai enfrentar o Juventude, oitavo, com 14 pontos. O primeiro jogo será disputado no fim de semana em Caxias do Sul, em data a ser confirmada, e depois a volta, em casa, será no meio de semana.

A opção da comissão técnica foi manter os jogadores titulares treinando em Porto Alegre, evitando o desgaste da viagem e do próprio jogo. Uma surpresa foi a escalação de Felipe Vizeu no ataque, com André permanecendo na capital gaúcha. “Foi uma opção porque o Vizeu precisa ganhar mais rodagem. Ele ainda jogou pouco e precisa de mais ritmo”, justificou o interino.

O meio-campo Alisson, por sua vez, voltou a jogar depois de dois meses afastado por lesão, mas quem ganhou mais elogios foi Thaciano. “Ele fez uma grande exibição e vai ser importante para o time na temporada”, ressaltou Signorelli.

Apesar de poupar seus titulares, Renato Gaúcho deverá ter um desfalque importante no final de semana. Segundo o médico Márcio Dornelles, o zagueiro Pedro Geromel dificilmente estará pronto para o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho devido a um edema na coxa direita. Mas Paulo Miranda deve estar recuperado e deve ser escalado no confronto de ida do mata-mata com o Juventude.