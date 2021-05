Interino do Corinthians se diz satisfeito por goleada na Sul-Americana Fernando Lázaro também evitou falar sobre possíveis nomes para assumir o comando corintiano

Técnico do Corinthians na goleada por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), nesta quinta-feira (20), pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, o analista de desempenho Fernando Lázaro gostou do que viu no compromisso.

O Timão não tomou conhecimento da equipe peruana, teve 75% de posse de bola e finalizou 18 vezes mais.

– Estou satisfeito com a vitória e com o rendimento da equipe. Independente da qualidade do adversário, buscamos ter mais a posse, criar situações e converter o máximo possível, estar concentrado o jogo inteiro. A equipe conseguiu encarar da mesma forma o tempo todo, não baixamos o nível – disse o interino em entrevista coletiva virtual concedida após a vitória.

Lázaro reconheceu que os jogadores estiveram ansiosos em alguns momentos, ressaltou a movimentação central dos atletas corintianos na partida.

– Eu gostei bastante da movimentação do meio-campo, tivemos a bola, aproximação, troca de passes. Um pouco de ansiedade, uns poucos erros, normais. Equipe se manteve concentrada o tempo inteiro, não abaixou o nível de intensidade. Os atletas que entraram, entraram muito bem. Continuaram tratando a partida como deveria. Equipe manteve os 90 minutos e o acréscimo da mesma forma, isso me agradou muito –

O momento é dos atletas ganhando confiança para a sequência. Vamos aguardar o que vai acontecer no clube nos próximos dias, esperando as definições para sequência do Brasileiro e Copa do Brasil

Fernando não sabe até quando ficará no comando do Corinthians de forma interina. A diretoria do clube apostou todas as fichas na contratação de Renato Gaúcho, que acabou recusando a oferta. Agora, o Timão terá que ir ao mercado em busca de um novo nome para substituir Vagner Mancini, demitido no último domingo (16), após a eliminação corintiana no Campeonato Paulista.

Enquanto isso, o analista de desempenho, que atualmente tem estado à frente do comando técnico do Alvinegro, segue “segurando o piano” e evita falar sobre nomes que chegarão ao Parque São Jorge.

– Esse tipo de pergunta não cabe a mim, é um assunto para a direção decidir. Não tenho como avaliar isso. Fiquei sabendo agora da questão do Renato e vamos aguardar nos próximos dias o que vai surgir.

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (26), quando encara o River Plate (PAR), em sua despedida da Sul-Americana, competição que foi eliminado com duas rodadas de antecedência. No entanto, para os paraguaios a vitória é fundamental para o sonho de uma classificação às oitavas de final. Para isso, eles precisariam vencer e torcer para a derrota do Peñarol (URU), no Peru, contra o Huancayo.

