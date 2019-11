Interino, Coelho vê empate do Corinthians com o Palmeiras como ‘positivo’

O Corinthians saiu na frente do Palmeiras aos 46 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate aos 48. Apesar de o seu time ter sofrido o gol no finalzinho do duelo realizado na noite deste sábado, no Pacaembu, o resultado de 1 a 1 foi visto como positivo pelo técnico Dyego Coelho. Interino até o fim desta temporada, ele elogiou o primeiro tempo da sua equipe e admitiu que o rival foi melhor na segunda parte do clássico.

“Sempre positivo. Um jogo fora de casa, clássico, com o rival impondo o ritmo no primeiro tempo. Foi muito bom nosso primeiro tempo, e no segundo tempo o Palmeiras adiantou a marcação e ficamos sem passe. Vejo o jogo dessa maneira: primeiro tempo muito bom do Corinthians e o segundo tempo muito bom do Palmeiras”, analisou Coelho, em entrevista.

Coelho assumiu o comando da equipe no início desta semana, após a demissão do técnico Fábio Carille. E ele voltou a elogiar os jogadores, assim como já havia feito depois da vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, em Itaquera, na quarta-feira.

“A vontade é do coração. Minha maior alegria é ver os jogadores fazerem aquilo que propomos no vestiário, não ficar da boca para fora. Com pouco tempo, colocando a prática de colocar a bola no chão… Eles são inteligentes”, disse o treinador.

Coelho terá a sua primeira semana cheia para treinar a equipe depois de ter assumido interinamente o comando. O Corinthians só volta a jogar no próximo domingo, contra o Internacional, na arena em Itaquera. Até lá, o técnico quer deixar o time mais agressivo.

“Temos que ter cuidado com a carga de trabalho na semana, porque estamos em fim de temporada, mas o comportamento tem que continuar que tem que ser sempre agressivo. Não vamos mudar esse tipo de pensamento, tem que ser agressivo em todos os momentos. Com tempo de treinamento e semana cheia, temos que colocar na cabeça dos jogadores que é preciso ter agressividade”, afirmou Coelho.